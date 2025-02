Juan Carlos Maqueda dijo que la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto es “horrible”

El exmiembro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda criticó la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal. “Está al borde de la inconstitucionalidad”, sostuvo el magistrado en declaraciones televisivas, y cuestionó el accionar del Ejecutivo, que avanzó con la medida a días de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

“Me pareció horrible el decreto y la actitud del Poder Ejecutivo y del Presidente, que a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias toma esta decisión”, expresó Maqueda.

El exjuez supremo explicó que el mecanismo utilizado por el Gobierno está contemplado en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, incorporado tras la reforma de 1860. Sin embargo, remarcó que su aplicación respondía a un contexto histórico muy distinto al actual. “En aquel momento, el Congreso funcionaba entre mayo y septiembre, no había carreteras ni ferrocarriles. Era necesario contar con una herramienta como esta. Hoy hay un desacople entre la realidad y el decreto”, argumentó.

Para Maqueda, el mecanismo empleado por Milei no puede invalidar lo estipulado en el artículo 99, inciso 4, que establece el procedimiento formal para la designación de jueces de la Corte, con la intervención del Senado. “No sé en qué lugar de la Constitución está esto de que el Congreso no actúa y entonces el Ejecutivo toma la decisión por decreto. No es así como funciona”, sostuvo en respuesta a los argumentos del vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la medida en la falta de acción parlamentaria sobre los pliegos.

Además, el exministro recordó que hay antecedentes jurisprudenciales que establecen que, si el Senado rechaza un pliego, el juez debe cesar de inmediato en sus funciones, ya que la Cámara alta actúa como instancia revisora del Ejecutivo. “El Senado no pierde su condición de órgano que debe revisar la disposición del Presidente”, enfatizó.

En ese sentido, diferenció la maniobra de Milei de la utilizada por Mauricio Macri en 2015, cuando designó por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. “El decreto de Macri incluía una cláusula que indicaba que los pliegos serían elevados al Senado, y además se firmó apenas diez días después de asumir, garantizando un margen de debate”, comparó. “Rosatti y Rosenkrantz estuvieron el tiempo necesario en el Congreso y cumplieron con la manda constitucional. Así se integraron a la Corte”, destacó.

Por último, Maqueda alertó sobre un fenómeno global en el que gobiernos democráticamente electos terminan convirtiéndose en autocracias y advirtió sobre el alineamiento de la administración libertaria con la de Donald Trump. “En Argentina hay democracia, pero la calidad institucional es baja. Se ve en el abuso de los decretos de necesidad y urgencia y en el veto sistemático de leyes”, indicó. “Hay un uso desmedido de un lenguaje descalificador hacia propios y ajenos que no es propio de una democracia sana. Cuando la violencia empieza por la vía del maltrato a las personas, termina en el peor de los autoritarismos”.

MM con información de agencias.