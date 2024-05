Kicillof habló de la denuncia por abuso sexual contra Espinoza: “Dejo actuar a la Justicia”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló de la denuncia por abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y sostuvo que él deja “actuar a la Justicia”.

Durante una recorrida por el interior provincial, Kicillof hizo referencia al procesamiento que dictó la Justicia sobre el mandatario comunal y señaló que no sabe “cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal”.

En tanto, subrayó que la provincia de Buenos Aires es la única que tiene un Ministerio de Mujeres y aseguró que su postura en el tema es “muy clara”.

Al ser consultados sobre por qué se mostró con Espinoza esta semana cuando ya se sabía de su causa judicial durante un acto público, indicó: “Lo que digo es que si yo voy o no voy no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función”.

Espinoza, muy cercano a la vicegobernadora Verónica Magario, fue procesado y embargado en el marco de una causa por abuso sexual que inició una ex empleada suya.

La mujer era novia de un amigo de Espinoza y se desempeñaba como su secretaria en 2021 cuando sucedieron los hechos denunciados.

Este jueves, el presidente Javier Milei cuestionó a Kicillof y al kirchnerismo por tener “doble vara” y “proteger” a dirigentes acusados de cosas “aberrantes.

Kicillof habló en Coronel Pringles, a donde llegó para inaugurar el Centro de Estudios Universitarios N° 2 en el marco del programa Puentes y entrega 20 viviendas en el Barrio “Colectividades II”.

CRM con información de la agencia NA