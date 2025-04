Kim y Abal Medina se presentan como el “verdadero peronismo” en la Ciudad y profundizan sus diferencias con Santoro

Juan Manuel Abal Medina y Alejandro Kim chicanean a Leandro Santoro por su origen radical, la “tibieza” de algunos candidatos de su lista y la ausencia de dirigentes de impronta peronista. Las diferencias se profundizarán de cara a la elección del 18 de mayo, en qué se destacan sus propuestas; fortalezas y debilidades de cada lista en la disputa por el “verdadero” peronismo en 2025.

Exjefe de Gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Abal Medina publicó en los últimos días una carta dirigida a la militancia para que vote por su partido denominado Justa, Libre y Soberana, al que denominó “peronismo en serio”. El mensaje lleva implícita la chicana al espacio de Santoro, aunque desde su lista enfatizan que no buscarán criticar a los demás sectores, sino concentrarse en sus propuestas. Lo cierto es que el candidato buscó cerrar con la boleta de Ahora Buenos Aires, pero fue ninguneado por ese espacio, donde primero les negaron una interna partidaria y luego evitaron tender puentes a la hora del cierre de listas.

“La conducción resolvió conformar una lista nuevamente con la lapicera”, se quejó Abal Medina, quien describió a la campaña de Santoro como “vecinalista, tibia y muy alejada de la identidad peronista”. En diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario de Cristina argumentó por qué su boleta contendría al “verdadero” peronismo porteño: “Somos una lista de militantes del primero al último y todos militamos en el peronismo desde siempre”. Nadie puede dudar de dónde venimos, qué somos y por qué peleamos. En ese sentido, enfatizó que cada uno de sus candidatos es “públicamente conocido en su ámbito” y que buscó conformar una boleta que expresara “a los distintos sectores, como la cultura, la academia, los movimientos sociales, el movimiento obrero, la actividad cooperativa, la ciencia, la tecnología y el movimiento estudiantil”.

Abal Medina esperó un guiño de la lista de Santoro, pero aclara que no hubo negociaciones con Kim, a quien evita criticar, aunque desliza un cuestionamiento solapado en la defensa de su propia lista: “Si uno pregunta qué dirigentes conocidos del peronismo se presentan en esta elección, los únicos están en nuestra lista”. En el resto, uno puede encontrar referentes del liberalismo, el radicalismo, el PRO… Pero del peronismo no. Pareciera que al peronismo hay que ocultarlo o presentara candidatos que no sean conocidos para el público masivo. Destaca en su lista a su segunda, la actriz Carolina Papaleo, de larga militancia en el peronismo.

En el caso de Kim, candidato de Principios y Valores, consideró en diálogo con elDiarioAR: “No podemos negar el peronismo de los compañeros que integran la lista de Abal Medina. Sin embargo, con ellos nos diferencian algunos matices que no son menores y que nos hacen expresiones diferentes dentro del peronismo. Representan un peronismo históricamente vinculado a las estrategias de contención de la pobreza. Y la política social, si bien es importante, no debería ser el eje del peronismo. La lucha contra la pobreza debemos darla construyendo prosperidad. Además, ellos son parte de la conducción de un PJ porteño que desde hace años le viene dando la espalda a los peronistas de la Ciudad. No nos queda claro si sus diferencias con la lista de Santoro son doctrinarias o de reparto de lugares en las listas”.

Sus críticas son mucho más enérgicas al referirse a Santoro, a quien vincula directamente con el “fracaso” del gobierno de Alberto Fernández. Durante el inicio de la campaña, Kim debió salir a responderles a quienes lo cuestionaron por haber tenido un cargo en la gestión del Frente de Todos (FDT), ya que desde 2020 hasta principios de 2023 se desempeñó en el área encargada del Boletín Oficial, bajo la Secretaría de Legal y Técnica que por ese entonces encabezaba Vilma Ibarra. “Era un laburo técnico. Si me preguntas si lo volvería a hacer, claro que sí. No trabajé para Alberto, trabajé para la patria”, dijo en una oportunidad. También sostuvo que esa información siempre fue pública y figuraba “en su LinkedIn”, minimizando la novedad del carpetazo.

Sus críticas a Santoro apuntan también a su militancia radical. “Hay diferencias innegables entre la impronta de un radical y la de un peronista. Está claro que los radicales no son muy adeptos al trabajo, el propio Santoro dice que arranca a las diez de la mañana. Le creemos: los radicales llegan tarde a todo, quizás en diez años entiendan el mundo que tenemos hoy”, chicanea Kim. Al igual que Abal Medina, asegura que nadie puede dudar que el “verdadero peronismo” se encuentra en su lista. “Somos peronistas porque creemos en el trabajo, porque estamos convencidos de que la dignidad del hombre y la mujer está en levantarse cada mañana y ganarse la vida con su propio esfuerzo. Quienes integramos esta lista sabemos lo que es levantar todos los días la persiana de un comercio o subirnos a un transporte público para ir a trabajar”.

En cuanto a la negociación con Santoro, marca una diferencia fundamental respecto a la experiencia de Abal Medina. Mientras este último admite que esperó hasta el cierre la posibilidad de un acuerdo de unidad, Kim revela que no les interesó siquiera sentarse a negociar con la lista de Es Ahora Buenos Aires. “Ellos nos vinieron a buscar, nos ofrecieron ser parte de la lista de Santoro. Ellos mismos lo admiten. Pero aceptar ese ofrecimiento hubiera significado bajarnos de una discusión que consideramos primordial. ¿Desde qué lugar nos quejamos de la ‘crisis de representación’ en la política, o del ‘avance de la antipolítica’, si después aceptamos formas de construcción donde lo que importa son los cargos y no las ideas?”, afirma en diálogo con este medio.

Las principales propuestas

La forma de demostrar qué espacio representa al peronismo está principalmente en sus propuestas. “Nuestros proyectos expresan a un peronismo en serio que no quiere mirar para otro lado, que está donde tiene que estar”. La primera ley que vamos a promulgar es una de lineamientos para la urbanización de los barrios populares. Una ley integral que exija la inmediata urbanización del conjunto de los barrios populares de la Ciudad, afirma Abal Medina.

También piensa en otro proyecto de “ampliación de derechos” que consiste en una ley para la protección laboral de las plataformas jóvenes. Piensa en los empleados de plataformas como Rappi o Uber, que están “totalmente fuera del mundo de los derechos” y considera que “al tener esas empresas su sede en la Ciudad, entendemos que tenemos competencia para exigirles que cumplan con determinados derechos que no se pueden negar a ningún trabajador en la Argentina, independientemente si tienen o no un patrón definido”.

El tercer proyecto que buscarán presentar, de la mano de Pablo Bercovich, el tercer candidato de su lista, es una Ley de Pymes para la Ciudad. “Somos el segundo distrito del país con más pymes, más que Santa Fe o Córdoba; sin embargo, la Ciudad siempre mira para otro lado”, no atiende los reclamos de las pymes. Es central tener una ley. Más ahora, para ayudar desde el plano local a las empresas que está destruyendo el gobierno de Javier Milei“.

Hijo de inmigrantes coreanos, Kim asegura que el grueso de sus propuestas tienen al trabajo como eje. En ese sentido, plantea la creación de una red de subtes más extensa que impulse a las zonas porteñas que quedaron “desconectadas” y también “repensar el rol del Banco Ciudad” para que en lugar de estar “orientado al negocio financiero” se dedique a “promover la actividad económica y el trabajo”. Sugiere que debe acompañar a los emprendedores con crédito a tasas bajas y requisitos accesibles, al igual que a cientos de porteños que sueñan con la casa propia. También les habla a los jóvenes al promover políticas para fomentar a las escuelas técnicas y avala una intervención activa del Estado -en contraste con el gobierno de Javier Milei- para convertir a la Ciudad en el polo cultural “más grande de Latinoamérica”.

