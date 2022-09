Larreta: “En dos años y medio, el Gobierno nacional no mostró ninguna voluntad de diálogo”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, negó que el Gobierno lo haya contactado para abrir un diálogo político, luego de que ayer se conociera la convocatoria informal con la oposición, que desde la Casa Rosada encabeza el ministro Eduardo “Wado” de Pedro.

El referente macrista, en carrera por la presidencia en 2023, aprovechó para cuestionar a la Casa Rosada por –según dijo– su falta de “voluntad al diálogo”.

“En dos años y medio, el Gobierno nacional no mostró ninguna voluntad de diálogo”, dijo hoy Larreta en una entrevista con Cadena 3 desde Córdoba, donde viajó para una gira política por 48 horas.

“A mí no me convocaron ni me llamaron. No recibí ninguna invitación”, aseguró Larreta desde Marcos Juárez, en el cierre de campaña antes de las elecciones locales del próximo domingo.

“Creo que la Argentina perdió una gran oportunidad con el triste intento de atentado a Cristina, que repudié desde el primer momento”, sostuvo Larreta al opinar sobre la convocatoria que en los últimos días impulsa el ministro de Interior. Para el jefe de gobierno la convocatoria tendría que haberla dado el Presidente, durante su cadena nacional del jueves pasado. “Era una oportunidad de unirnos, pero desde el principio el presidente Alberto Fernández politizó el asunto con sus declaraciones en la cadena nacional del jueves, echándole la culpa a los medios, la oposición y la Justicia. Perdimos una oportunidad como país”, lamentó.

Según supo elDiarioAR, hasta ahora fueron contactados por el funcionario camporista los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes, así como el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López. Así como Larreta, también negó haber sido convocada la presidenta de PRO, Patricia Bullrich.

Esta mañana, desde Balcarce 50 fue la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien explicó que el Gobierno y el Congreso “están llevando a cabo las conversaciones” con la oposición. “Eduardo de Pedro está hablando con pares de la oposición para ver de qué manera podemos consolidar una Argentina en paz y democrática. El Presidente invitó a la misa del sábado (En Luján) a todo su Gabinete y él mismo decidirá entre hoy y mañana si va a estar presente”, dijo la funcionaria con respecto al oficio religioso del sábado, donde asistirán también dirigentes de organizaciones sociales oficialistas.

MC