Ley Bases y paquete fiscal: los senadores santacruceños ponen en jaque al Gobierno con el quórum

Los senadores José María Carambia y Natalia Gadano publicaron un video en el que piden una serie de condiciones para acompañar al oficialismo y sentarse en el recinto este miércoles cuando se traten en la Cámara Alta la ley Bases y el paquete fiscal.

“Desde nuestro bloque entendemos que hoy la prioridad no es la ley bases, la prioridad son los jubilados. Entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal para que en el eventual caso de que sea aprobado, el Gobierno no tenga ninguna excusa para no pagarle a nuestros jubilados. Por eso le pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum”, dijo Carambia a cámara.

Según el senador esta es “la única forma de poder saber que el Gobierno Nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley” porque, afirmó, “si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos y los acuerdos”.

“Hace una semana, el Gobierno Nacional necesitaba de los dictámenes para poder tratar las leyes. Nosotros en ese momento acordamos firmar en disidencia. A cambio de eso, acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras, pero hoy, lamentablemente, ya lo quieren cambiar”, añadió. Y dijo: “Esto también nos da a pensar que todos los cambios que hagamos los senadores en favor del pueblo no los van a respetar”.

Antes de la pirotécnica acción de Carambia y Gadano, el Gobierno contaba con 38 voluntades para abrir el debate de mayoría. Ahora, sin los santacruceños, quedaría en 36. Por esa razón, Lousteau se volvió una pieza fundamental ya que su presencia le garantizaría el piso 37 senadores presentes mínimo para habilitar la sesión.

MM con información de la agencia NA.