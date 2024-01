Ley ómnibus: 32 diputados condicionan su voto a mejorar el mecanismo de ajuste jubilatorio y otras medidas del texto

El bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), que preside Miguel Ángel Pichetto e integran un variado grupo de diputados nacionales, y el bloque Innovación Federal, que preside la salteña Pamela Caletti, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, difundieron este jueves un comunicado conjunto en el que avisan que condicionan su apoyo al proyecto de ley Bases del gobierno de Javier Milei a que el oficialismo se avenga a mejorar el mecanismo de actualización de las jubilaciones que está previsto en el texto firmado por la mayoría en comisiones y que se va a llevar al recinto, probablemente el martes próximo.

Además, en el comunicado señalan que tampoco convalidarán las medidas del proyecto Bases que “dañan a los sectores de la producción” ni las que “perjudican a las provincias y a sus economías para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior”.

En ambos bloques explicaron a elDiarioAR que se refierían, además de mejorar el mecanismo de ajuste jubilatorio, a no aumentar las retenciones y a otros asuntos como los biocombustibles, la zonas frías y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El aviso de ambos bloques es importante, porque son 32 diputados nacionales en total, sin cuyo apoyo la ley ómnibus de Milei no podrá ser sancionada.

Innovación es un bloque de diputados de espacios que gobiernan provincias, como el de Sáenz, en Salta, además de Misiones, Río Negro y Neuquén. A su vez, HCF, el bloque presidido por Pichetto, está integrado por los diputados que responden a Elisa Carrió, los socialistas, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, el peronismo cordobés, Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Qué piden estos 32 diputados

Como se contó en esta nota, de aplicarse el mecanismo previsto en el texto dictaminado, que es el que defiende el ministro de Economía, Luis Caputo, las jubilaciones perderían entre 19% y 33% del poder de compra en los primeros cinco meses del gobierno de La Libertad Avanza.

En el dictamen de mayoría se cambió la propuesta original de la Casa Rosada, que dejaba los aumentos a jubilados en manos de la discrecionalidad del presidente Javier Milei.

En la nueva versión se establece que en marzo se aplicará el incremento previsto de la actual fórmula de movilidad previsional, que ajusta cuatro veces por año según la evolución del salario y de la recaudación tributaria en el último trimestre anterior, en este caso de octubre a diciembre de 2023; y a partir de abril se actualizará mes a mes con un nuevo índice por la inflación de dos meses antes, en este caso la de febrero.

“Quienes formamos parte de los bloques HCF e Innovación Federal tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis. Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar”, empieza diciendo el comunicado de los bloques de la oposición dialoguista.

En ese sentido, indicaron, no van a acompañar aquellas medidas que consideran que “perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino”.

En tal sentido, señalaron también que defenderán “a la cultura y a nuestros recursos naturales”. “Creemos en un país federal, por eso tampoco podemos convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías, para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior. Con ese espíritu llegaremos al debate en el recinto, que por otra parte pretendemos que sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”, dice el comunicado.

