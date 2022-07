Llega Francia Márquez y busca una foto con CFK, mientras Fernández se reúne con Lula y espera a Maduro

El Gobierno, en clave latinoamericana. En medio de la crisis económica, Alberto Fernández buscará levantar su perfil regional con la inminente visita al país de la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, mientras ya tiene a Cancillería trabajando en dos importantes eventos de alto nivel en el marco de su titularidad pro tempore de la Celac: en agosto mantendrá una conversación virtual pública con el brasileño Lula da Silva y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, y para fin de año será anfitrión de la cumbre de mandatarios del grupo continental, con el venezolano Nicolás Maduro incluido en la lista de invitados.

Márquez llegará a la Argentina este viernes, en el marco de una gira que ya tuvo una primera escala en Brasil. Mañana estará en Chile y el domingo partirá de Buenos Aires a Bolivia. Se espera que visite a Fernández en la Casa Rosada y también tiene en agenda encontrarse con Cristina Kirchner, según confió a elDiarioAR una fuente al tanto de la visita de la compañera de fórmula de Gustavo Petro. También estará con Oscar Parrilli, senador cercano a la vice, en el Instituto Patria.

“Francia es una importante líder afro y ambientalista, con todo lo que eso significa para la política de integración regional”, ponderó a este medio la voz oficial consultada. Por fuera de sus cónclaves por separado con el presidente y la vice, el sábado estará en el Centro Cultural Kirchner. En el acto público “Soy porque Somos. Un diálogo con Francia Márquez”, estarán presentes el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y representantes de las Madres de Plaza de Mayo, organizaciones afro y de movimientos sociales.

Ayer Francia estuvo en São Paulo y se fotografió con Lula. Fue una imagen que trascendió las fronteras de la región: “Hablamos sobre Sudamérica y la lucha contra el hambre y el racismo en nuestros países. Le deseé buena suerte a ella y al gobierno de Petro”, expresó el líder del PT por Twitter.

Un encuentro fraterno y constructivo con @LulaOficial quien expresó su amor por Colombia y su deseo de apoyarnos en el logro de la Paz y el bienestar del pueblo Colombiano.

Gracias Lula, gracias Brasil por su hermandad. pic.twitter.com/UWszy8cAYD — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) 26 de julio de 2022

Alberto, con Lula, AMLO y Maduro

Mientras aún tiene en suspenso viajar a Estados Unidos para reunirse con Joe Biden, Fernández mantendrá en agosto un encuentro virtual de “alto voltaje para la región” –según se calificó en el Gobierno– con Lula y AMLO. Será en el marco de un seminario que está organizando la Celac, con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para el 18 de agosto en el Centro Cultural Kirchner.

Fernández, Lula y AMLO cerrarán la jornada de debate que incluirá varios paneles presenciales sobre el futuro de la integración regional, bajo la consigna de “Unidad en la diversidad”. La participación del brasileño tendrá su propio significado, a menos de dos meses de las próximas elecciones en el gigante sudamericano, donde se lo ve como favorito frente a Jair Bolsonaro.

“Lula es un socio muy importante para la Celac, y si gana la presidencia seguramente hará que Brasil se reincorpore al grupo rápidamente”, apuntó la fuente diplomática. En la Rosada apuestan a que la llegada de Lula al Palacio de Planalto potencie la integración de toda la región frente a la crisis global desatada por la pandemia y que ahora sufre las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania. Entienden sobre todo que le daría un perfil más progresista, donde estén alineados México, Brasil y Argentina, y ahora también Chile –con Gabriel Boric– y Colombia –con Petro–.

El panel virtual de Fernández-Lula-AMLO estará completado por Mia Mottley, primer ministro de Barbados, la isla caribeña que visitó el Presidente en febrero pasado, luego de pasar por Rusia y China. En aquella gira, el mandatario llegó a Barbados al frente de la Celac y mostrando preocupación por los esfuerzos de los Estados insulares para hacerle frente al cambio climático.

La agenda tentativa de toda la jornada en el CCK –según un paper al que tuvo acceso elDiarioAR– contempla otros tres paneles, donde estarán físicamente José “Pepe” Mujica (ex presidente de Uruguay), Ernesto Samper (ex presidente de Colombia), Celso Amorim (ex canciller durante los mandatos de Lula), José Luis Rodríguez Zapatero (ex mandatario español), entre otros. La intención es debatir sobre la institucionalidad de la Celac y la posibilidad de establecer una secretaría fija, como en su momento tuvo la Unasur, con sede en Quito, cargo que llegó a ocupar Néstor Kirchner. AMLO ya propuso públicamente que la Celac reemplace a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde tiene preponderancia Estados Unidos.

De hecho, Fernández buscará diferenciarse de la última Cumbre de las Américas, donde se quejó frente a Biden de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entre diciembre y enero –aún no está confirmada la fecha– se llevará adelante en Buenos Aires la reunión de presidentes de la Celac, con Maduro, el cubano Miguel Díaz-Canel y el nicaragüense Daniel Ortega entre los invitados. “No excluimos a nadie, incluimos a todos”, adelantaron a este medio desde el Palacio San Martín.

La visita del venezolano sería el plato fuerte de la cumbre, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Rosada y Caracas, luego de que Mauricio Macri las suspendiera. Esta semana, de hecho, presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde. Menos de 48 horas después de verse con Maduro, ayer el flamante embajador dio un discurso en la Asamblea Nacional para conmemorar el bicentenario de la histórica entrevista entre los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín.

Ante un auditorio chavista, Laborde habló de la integración latinoamericana “frente al imperio” y pidió a viva voz: “Venezuela tiene que volver a integrarse plenamente al Mercosur, y los representantes de la Asamblea deben incorporarse al Parlasur. Debemos repensar la Unasur, corregir algunas cosas que no permitieron que continuara, y afirmar la CELAC”.

¡Qué alegría! Recibí en suelo Patrio al Embajador designado de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela, Oscar Alberto Laborde. Nuestros pueblos están destinados a seguir por los caminos de la Paz, la unidad y el respeto mutuo. pic.twitter.com/MRoWXRXAaV — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 de julio de 2022

MC