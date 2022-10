Por el lobby de los gobernadores vuelve a trabarse la ley de Humedales

El humo por los incendios ilegales en el Delta del río Paraná volvió a afectar ayer distintas zonas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y en ese marco, se profundiza la demora de la ley de Humedales en la Cámara de Diputados por el lobby de los gobernadores de las provincias del Norte Grande del país que rechazan su tratamiento.

Investigadores y académicos de todo el país responden a los gobernadores por demorar la ley de humedales

Esta semana fracasó un intento desde el Frente de Todos para convocar a los mandatarios provinciales a discutir la iniciativa en el marco del plenario de comisiones de Diputados –Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto–, según supo elDiarioAR de fuentes legislativas. A su vez, casi dos mil académicos y referentes de la comunidad científica firmaron una solicitada publicada este jueves para exigir el tratamiento de la ley y “rebatir difamaciones dilatorias de su tratamiento”.

La ley de Humedales está frenada en las comisiones de la Cámara baja desde hace dos semanas, cuando la presión de los gobernadores obligó a último momento a aplazar la firma del dictamen del proyecto que estaba previsto para el jueves 29 de septiembre. El hecho iba a ser inédito, porque durante los últimos diez años el tratamiento de la iniciativa que busca conservar estas áreas naturales caracterizadas por contener agua nunca llegó al recinto de Diputados. Solo obtuvo dos veces media sanción en la Cámara de Senadores.

Las provincias del Norte Grande –que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones– buscan frenar la ley porque entienden que la norma afectaría la explotación minera, aunque a priori el texto no establece prohibiciones a ningún tipo de actividad.

Una invitación fallida

La semana pasada, antes del feriado, todos los mandatarios fueron invitados desde la comisión de Recursos Naturales a discutir este jueves y viernes sobre la ley de Humedales en el ámbito de Diputados. La jugada respondía a lo que los propios gobernadores habían solicitado en la carta de rechazo a la norma que firmaron hace dos semanas desde Estados Unidos, cuando encabezaron una gira de negocios. La iniciativa fracasó.

El pedido para que los gobernadores “tengan la posibilidad de expresar sus opiniones en reunión plenaria de las comisiones” –tal el texto de la invitación al que accedió elDiarioAR– le había llegado a la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, a través del diputado oficialista Leonardo Grosso, presidente de la comisión de RRNN y autor del texto de ley que tiene mayor consenso entre las organizaciones ambientales y la comunidad científica. También había sido invitado el gobernador de otra importante provincia minera: el sanjuanino Sergio Uñac, peronista.

Consultados al menos tres de los gobernadores invitados, la respuesta que recibió este medio siempre fue negativa. “Hasta ahora los gobernadores dicen no haber recibido nada”, aseguró un importante diputado de Juntos por el Cambio al tanto de la discusión por la iniciativa. “Se ve que entonces no era falta de participación lo que exigían, más bien tenían ganas de obstaculizar”, retrucó un operador en el FdT.

Desde la oposición aseguraron que su agenda en Diputados está marcada ahora por el Presupuesto 2023, que concentra la atención de la comisión de Presupuesto, presidida por el kirchnerista Carlos Heller. Sin otros temas que compliquen la negociación política, JxC ya dio cierto aval para que se vote en el recinto durante la última semana de octubre. Este calendario complica a la ley de Humedales: por lo menos hasta noviembre no sería discutida en el ámbito del plenario de las comisiones, afirmaron desde la comisión de Agricultura que maneja el radical Ricardo Buryaile. Dada la trascendencia de la norma, es un tiempo corto: las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el 30 de noviembre y en diciembre toda la atención pública estará en el Mundial de Qatar.

Para volver a dejar en evidencia a los gobernadores, este jueves se publicó una solicitada de apoyo a la ley de Humedales con casi 1900 firmas de académicos/as e investigadores/as de todo el país. Entre otros, firman Beatriz Sarlo, Maristella Stampa, Carolina Scotto, Roberto Fabián Bó, Roberto Gargarella, Pablo Vommaro y Ezequiel Adamovsky. “En los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación”, reza el texto, iniciativa de Grosso.

El documento busca rebatir algunas ideas instaladas por quienes rechazan la iniciativa, como que “la ley avanza sobre las autonomías provinciales en el uso de sus recursos y sobre la propiedad privada”, que “su aprobación afectaría la llegada de inversiones y el desarrollo productivo” y que “de avanzar la ley, se podrán frenar proyectos de desarrollo y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder”. La solicitada de los académicos cierra con un pedido expreso a los mandatarios: “Instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conversación de los humedales”.

Más de 1872 académicos/as e investigadores/as de todo el país manifiestan su acompañamiento al proyecto de Ley de Humedales del consenso en una solicitada. 👇🏽👇🏽#LeyDeHumedalesYA pic.twitter.com/aEODLnoBFY — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) 13 de octubre de 2022

La agenda de los gobernadores

Al frente de la estrategia de los gobernadores están el jujeño Gerardo Morales –presidente de la UCR– y el salteño Gustavo Sáenz –aliado del Frente Renovador de Sergio Massa–. Salta y Jujuy rechazan de plano que la ley disponga que tenga que realizarse un inventario a nivel nacional sobre los humedales, así como su conceptualización. Si se tiene en cuenta que los humedales son áreas donde la principal característica es el agua, abarcaría todos los yacimientos de litio, recurso que hay abundancia en esas provincias.

Ayer, los ministros de Producción de Salta y Jujuy, Martín de los Ríos Plaza y Exequiel Lello Ivacevich, respectivamente, cuestionaron la ley durante la Expojuy que se está desarrollando en la capital provincial. “Apoyamos iniciativas que tengan que ver con cuidar el medio ambiente, porque los recursos naturales no son de la generación actual sino de todas, y uno tiene que tener la visión de cuidarlo, pero es importante que las regulaciones y las reglamentaciones no impacten sobre las economías regionales y sobre todo no sea un avance de la Nación sobre las economías regionales”, dijo Lello Ivacevich en declaraciones a El Tribuno de Jujuy.

Cómo responder a las denuncias en su contra de lobby seguramente será tema de debate en la nueva cumbre que mañana tendrán los gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero. La intención oficial es “hacer un balance” tras el viaje por Estados Unidos, pero el tema del ambiente estará incluido en las discusiones. De hecho, según supo elDiarioAR, a la 14° Asamblea de los gobernadores de la región está invitado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, muy cuestionado por la gestión de la crisis por los incendios.

Cabadié redactó el año pasado junto con los gobernadores –en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema)– un proyecto de ley de Humedales que no tuvo el apoyo ni siquiera de los propios legisladores del FdT. El texto cambia la definición de humedal y es más laxo sobre el inventario, porque no impone límites para su confección. Es el proyecto que los mandatarios del Norte Grande quieren impulsar en el Congreso. “Prácticamente es la nada misma”, consideró un legislador opositor.

Por último, los gobernadores del Norte Grande también prevén confirmar mañana su participación en la COP27, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará el próximo mes en Sharm El Sheikh, Egipto.

