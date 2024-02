Lousteau cuestionó la gestión económica de Milei: “Deja que la inflación haga el trabajo sucio de bajar el gasto”

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, denunció hoy que el Gobierno “deja” que la inflación realice el “trabajo sucio” de licuación de los ingresos para poder bajar el gasto y avanzar con el plan de dolarización, al que considera “gravoso” para el país.

“El Gobierno lo único que hizo fue dejar que la inflación extremadamente alta haga el trabajo sucio de bajar el gasto”, subrayó y apuntó contra el “aumento de impuestos, tarifas y la licuación de los ingresos” que afectó a las clases media y baja.

El dirigente radical consideró que la coyuntura económica también contribuye a facilitar la dolarización. “Es evidente que hay un camino pavimentado para dolarizar. Veo que ahí hay un riesgo. Las cosas que más me preocupan son las irreversibles. La dolarización es un camino irreversible, extremadamente gravoso para la Argentina”, advirtió el dirigente radical al medio Gelatina.

Según indicó, Panamá, Ecuador o Hong Kong ─países que adoptaron la moneda estadounidense─ son “países chicos” y ninguno “pudo salir”. “No tenés países grandes, que compiten con Estados Unidos en términos de cierta producción agropecuaria, que estén dolarizados”, explicó.

El senador nacional también criticó la actitud del Presidente de publicar listas negras en redes sociales y cruzar a todos aquellos legisladores y gobernadores que no apoyaron completamente la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” en el Congreso. “Milei tiene el sueño de la casta propia. Si los tucumanos se dan vuelta y lo votan 'no son casta', pero si no se hubieran dado vuelta 'son casta'. Las mismas personas”, expresó.

Además, cuestionó la presión ejercida sobre los mandatarios provinciales y consideró que ponerles “la soga al cuello” es la estrategia del gobierno para intentar “construir supremacía política”. En este marco, citó la frase del asesor del gobierno Federico Sturzenegger y señaló: “El que se resiste al cambio hay que empobrecerlo”.

El dirigente radical se distanció del PRO y “no le parece mal” que el partido fundado por Mauricio Macri pueda conformar una alianza con La Libertad Avanza. “Antes se vestía con otro ropaje, que le permitía el radicalismo”, sostuvo respecto del espacio político con el que integró Juntos por el Cambio y que ahora se está “asumiendo como un partido de derecha”.

En tanto, durante la entrevista, Lousteau reconoció internas en la UCR y marcó diferencias con el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo. “No me gusta el radicalismo de 'nosotros queríamos ayudar'. Nosotros defendemos ciertas cosas. Mayores impuestos al valor agregado, las pymes y las exportaciones no. ¿Cagar a los jubilados? ¿Realmente?”, se preguntó.

