Luis Juez deja la presidencia de PRO en el Senado y busca ser “el candidato a gobernador de Javier Milei en Córdoba”

El senador Luis Juez anticipó que dejará la presidencia del bloque PRO en la Cámara Alta: “Seguramente la próxima vez que me junte con Mauricio voy a poner a disposición la conducción del bloque”. Además, admitió que busca ser candidato a gobernador de Javier Milei en Córdoba: “Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’”.

En una entrevista con La Nación dejó en claro su postura respecto a un acuerdo electoral entre Macri y Milei: “Me parece que es el camino. Me parece que eso es lo que deberíamos emprender. Coincido un ciento por ciento de que el camino es juntos”. Y justificó: “Porque si la idea es evitar que vuelvan a este país la dirigencia política que lo puso de rodillas, no hay opción si no es juntos. Por no entender la construcción de ese proceso, nuestro gobierno duró cuatro años”.

Respecto a la tardanza en concretarse dicho acuerdo, Juez contó que encontró al presidente “absolutamente predispuesto”.

Acerca de cómo ve al electorado, opinó que “decididamente acompaña la política del Presidente. No entender eso puede ser catastrófico”.

Por otro lado, respecto al rol de Karina Milei, consideró que “es lógico y natural que el presidente deposite, particularmente en su hermana, el armado de la conducción de su estructura territorial. Y cuando esa construcción depende de otros factores, esos factores también empiezan a incidir”. Y continuó: “Nosotros también tenemos que aprender y tener la autocrítica de reconocer que muchas veces fallamos al no plantearlo con claridad, con generosidad. Es un proceso complejo. El peronismo no tiene nuestro problema, se ordena a partir de la conducción, es mucho más pragmático”.

Finalmente, confesó que su “particular forma de ser” le cayó antipática a Mauricio Macri en muchas ocasiones. “Yo no soy un tipo que anda con vueltas, soy extremadamente sincero, pero la personalidad de Mauricio muchas veces te obliga a no ser extremadamente sincero si quieres tener una buena relación. Es de esos tipos que están con la guardia levantada siempre. Y yo no soy así, yo no especulo”, señaló.

EM