Luis Juez sobre Ritondo: “Nos pusimos locos porque no conseguíamos quórum para Ficha Limpia y ahora qué vamos a hacer”

Fuego amigo. La calificación se ajusta como anillo al dedo en este caso: el cordobés Luis Juez, jefe del bloque Frente PRO del Senado, le soltó la mano a su homónimo de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, que fue denunciado penalmente junto con su esposa, Romina Aldana Diago, tras una investigación de elDiarioAR que reveló la conexión de Diago con una red de sociedades en paraísos fiscales y la adquisición de propiedades en Miami y el sur de Florida por más de US$2,6 millones. La denuncia incluye cargos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias.

El gobierno de Javier Milei minimizó el asunto y dijo que no tienen “nada para decir” pese a que Ritondo es el garante del bloqueo de las avanzadas de la oposición en la Cámara baja, y responde directamente al expresidente Mauricio Macri, sostén de la gobernabilidad de la joven gestión de La Libertad Avanza. Pero Luis Juez, fiel a su estilo campechano y protestón, no se quedó callado sobre este tema.

En el programa Mejor País, que conduce el periodista Diego Iglesias en Radio Con Vos, Juez había revelado minutos antes que el bloque Frente PRO asistiría este jueves a la sesión pedida por el kirchnerismo —y aún no convocada por Victoria Villarruel, que especula sobre la conveniencia política de hacerlo pese a tratarse de un caso de corrupción— para tratar la expulsión del senador Edgardo Kueider, preso en Paraguay tras haber sido detenido in fraganti trasladando cientos de miles de dólares sin declarar. Después, Luis Juez fue consulta sobre el escándalo que involucra a Ritondo.

—Otro caso del que se habló esta semana a partir de una investigación elDiarioAR, es el de la esposa de Cristian Ritondo, Romina Diago, que según esta investigación, de Emilia Delfino, en elDiarioAR, tiene una entramada de sociedades offshore que llevan a cinco departamentos en Miami por US$2,6 millones. Hasta el momento no han explicado ni Diago ni Ritondo la situación de estos departamentos. ¿Tenías alguna opinión, alguna mirada sobre este tema?

—Yo no tengo términos medios en estas cuestiones y cada uno se defienda como se puede defender. Yo no soy corporativo en este tipo de cuestiones. Las cuestiones de estas no me piden a mí disciplina partidaria porque no la tengo.

—O sea, creés que Ritondo tiene que dar explicaciones.

—No me piden a mí disciplina partidaria porque no la tengo. No la tengo. Y no pediría, si me pasara a mí, no pediría que nadie fuera solidario conmigo. Si yo no puedo explicar, no pediría que nadie lo venga a hacer por mí.

—¿Fue tema de conversaciones?

—Sí, claro. ¿Cómo no va a ser un tema de conversaciones? ¿Cómo no va a ser un tema de conversaciones? La semana pasada nos irritábamos, nos poníamos locos porque no conseguíamos el quórum [en la Cámara de Diputados] por Ficha Limpia y ahora qué vamos a hacer, a ver. No hay doble postura: o está o no está, lo sentís o no lo sentís, esas son cosas de convicciones. No tiene nada que ver con los demás ideólogos.

—Es fuerte lo que decís porque hasta el momento viste que no había hablado absolutamente nadie del PRO sobre el caso de Ritondo.

—No, pero yo no soy del PRO. Soy de Juntos por el Cambio.

JJD