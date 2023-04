Macri sobre Larreta: “Se equivocó, tendría que haber dialogado con su partido”

En medio de una interna al rojo vivo dentro del PRO, el ex presidente Mauricio Macri reapareció hoy en público. “Él se equivocó, tendría que haber dialogado con su partido”, dijo sobre la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones en la Ciudad en la misma fecha que las nacionales.

“La tensión va a estar yo confío en que no va a llegar a lugares que no sean dañinos para la coalición”, admitió Macri durante un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en La Rural. Y detalló que lo que cuestiona es que “Horacio no haya trabajado en equipo con las dos candidatas mujeres”, señaló en referencia Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, quien con Larreta componen el trío de aspirantes a la presidencia del PRO.

Por elevación, también cuestionó que “hay una corriente de líderes en todos los sectores que se olvidaron de la épica y que dicen 'la mía donde está', que dicen 'yo me salvo'”.

De todos modos, intentó llevar paños fríos y aseguró que “lo que pasó ya esta, hay que seguir trabajando por apoyar a nuestros candidatos”.

Macri dejó en claro que prefería hablar de sus críticas al Gobierno y no de la interna de su propio partido. Así responsabilizó al kirchnerismo por la falta de acuerdos dentro del PRO: “Hemos perdido el diálogo por culpa de esta gente que no han respetado la palabra”, lanzó.

Macri habló de "un "ejército de orcos" a los que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y de "pseudo mapuches" que "se apropian de propiedades en cualquier lugar de la Argentina".

A lo largo de exposición, el ex presidente mostró un discurso mucho más radicalizado de lo que suele mostrar. Habló de “un ”ejército de orcos“ a los que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y de ”pseudo mapuches“ que ”se apropian de propiedades en cualquier lugar de la Argentina“. También mencionó un ”aparato diabólico que ha llenado de libertad a nuestros jovenes y lo que falta es sumarles libertad con responsabilidad“, y acusó al Gobierno de generar ”un nivel de anarquía cómo no se ha visto antes“.

“Hace 9 meses empecé a recorrer la Argentina. La ultima visita, que fue Ituzaingó, donde el diariero no me quiso dar la mano, la gente me decía que estaba arrepentida. Hace 4 años no podíamos caminar por ahí. Después de la recorrida, me fui con la idea de que asistimos a la desaparición del peronismo-kirchnerismo”, dijo en otro tramo.

La Cicyp agrupa a las principales cámaras de la industria, la construcción, el campo, la bolsa y el comercio. Allí, las referencias a Milei no estuvieron ausentes y afirmó: “Vamos a ir a una segunda vuelta con esta expresión más liberal, más rupturista, más de enojo, y va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna”.

Quizás por eso, Macri pareció endurecer su discurso. En referencia al líder de la Libertad Avanza, el ex presidente dijo: “Enfrentarlo es complicado, nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio, nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia. Cada vez más gente se enoja y que cree que hay que dinamitar todo, yo creo que hay que dinamitar casi todo”.

Marcos Pereda, presidente de la Cicyp y titular también de la Unión Industrial Argentina (UIA) fue quien se ocupó de moderar la presentación de Macri. Entre otros, también escucharon al ex presidente Daniel Funes de Rioja, el representante de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi y los empresarios Martín Cabrales (Cabrales); Bettina Bulgheroni (Samconsult).

A pocos metros, también en La Rural, comenzaba a llenarse el auditorio para escuchar a Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Milei.