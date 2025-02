La madre de Milo J acusó al Gobierno de censurar el show en la ex-ESMA y advirtió: “Ojo, porque esto ya pasó”

Agrupaciones de Derechos Humanos se reunieron en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos (exESMA) luego de que, tras una medida cautelar solicitada por el Gobierno, se suspendiera el recital de Milo J programado para esta tarde.

Más tarde, en conferencia de prensa, Aldana Ríos, madre y representante del artista, expresó su descontento por lo sucedido y lanzó una advertencia: . “Ojo, porque esto ya pasó. Si mañana alguien canta una canción que no les gusta, podrían apagarle un equipo, cortar la luz o incluso meterlo preso. Es gravísimo que le tengan miedo a un chico de 18 años”.

Además, criticó “la celeridad de la Justicia en estos tiempos para suspender y censurar a un pibito de barrio de 18 años que lo único que hace es arte y transmite en sus canciones vivencias reales”.

“Ojalá que la Justicia actúe con la misma rapidez en todas las causas, especialmente cuando sufren los más vulnerables. La decisión de Camilo de venir a tocar acá no fue político-partidaria ni tuvo la intención de molestar a nadie. Vinimos a un espacio de memoria donde nos sentimos contenidos”, expresó.

“Me sorprende la facilidad con la que nos extorsionaron y llenaron el lugar de camiones hidrantes, policías y motos. Nos dijeron que si no suspendíamos, iban a reprimir a todos los chicos que esperaban para ingresar”, denunció.

Ante este panorama, afirmó que no dudaron en acatar la orden. “Agotamos todas las instancias para hablar con la verdad y presentamos toda la documentación requerida”, explicó. “No es la primera vez que hace un show gratuito, pero sí la primera vez que lo censuran”, subrayó.

Además, aclaró que contaban con todos los permisos y los planos de evacuación necesarios. Finalmente, enfatizó que “Camilo no cobraba un solo centavo por esto y ninguno de los fondos destinados al escenario salió del Estado. Todo fue financiado con el bolsillo de Milo J”.

El reclamo de organizaciones de Derechos Humanos

Cuando ya había una fila de tres cuadras, la actividad con entrada libre y gratuita quedó anulada. Tiempo después, desde la organización de derechos humanos, H.I.J.O.S., señalaron: “Censuraron el recital de Milo J, aquí en el predio de la ex ESMA, que iba a ser libre y gratuito, al que se habían inscrito más de 15 mil personas”.

“Este Gobierno decidió censurarlo porque censura a los artistas que apuestan a la cultura, la memoria y que tienen cosas para decir”, agregaron.

“Agradecemos a Milo por haber elegido este lugar que tanto representa para los argentinos y argentinas”, continuó el miembro de la agrupación que, además destacó el significado del espacio para la familia del artista “que fue víctima de la dictadura”.

Representantes de la organización pidieron “porque no haya más dictaduras, torturas y violencia institucional”, y agregaron: “Entendemos que la decisión del secretario de Derechos Humanos, -ex juez Alberto- Baños, tiene que ver con apostar al negacionismo para que los jóvenes no ingresen a este lugar, así como de la jueza Alejandra Bioti, que tomó la decisión de suspender el recital”.

Por su parte, una joven parte de la entidad Nietes, señaló: “Nos tocó estar afuera con jóvenes que pasaron dos noches bajo la lluvia para poder verlo y se fueron llorando. Entendieron que fue una decisión arbitraria de este gobierno”.

En el acto se presentaron miembras de la organización de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nietes y el sobreviviente de la ESMA, Manuel Fernando Franco.

MM con información de la agencia NA.