“Make Argentina great again”: el saludo de Donald Trump para Javier Milei

“Muchas felicidades para Javier Milei por su gran campaña para presidente de Argentina, que todo el mundo estaba observando”. Las palabras, traducidas del inglés, pertenencen al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), en un video que difundió en su cuenta de X (Twitter), a propósito de la novedad política de nuestro país. “Estoy muy orgulloso de vos. Vas a cambiar a tu país y realmente vas a hacer que la Argentina vuelva a ser grande. Felicitaciones”, dijo el exmandatario.

Make Argentina great again (vas a hacer que la Argentina vuelva a ser grande) es una paráfrasis de su propio eslogan de la campaña electoral que protagonizó en 2016, make America great again. Fue tan popular que se conocía masivamente por su acrónimo, MAGA. En rigor de verdad, fue una versión de un eslogan anterior de campaña de otro expresidente estadounidense del Partido Republicano, Ronald Reagan, en su campaña proselitista de 1980: let's make America great again.

JJD