Manes criticó a Larreta por prohibir el lenguaje inclusivo: “es fulbito para la tribuna”

Tras la polémica que generó la medida del gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, quien salió a criticar esta acción fue el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Facundo Manes y especificó: “Es fulbito para la tribuna”. Además agregó: “No hay prohibición porque nunca se aprobó el lenguaje inclusivo”, enfatizó Manes al ser entrevistado en el programa “Si pasa, pasa” (Rivadavia) conducido por el periodista Ignacio Ortelli.

El legislador nacional cuestionó: “Es un debate que no va a lo importante, que es la tragedia educativa que vive el país. No creo que prohibir sea la mejor manera de educar y dar el ejemplo. Así, se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados de los aprendizajes”, cuestionó Manes

Para el posible pre-candidato a la presidencia por la UCR, la Argentina atraviesa “problemas educativos serios” y la Ciudad de Buenos Aires no es excepción. “El gobierno de CABA seguramente instala el tema por la idea de abrir un debate político cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo hacer para que los chicos recuperen el aprendizaje perdido durante la pandemia y cómo revertir la tragedia educativa”.

Manes también habló sobre el presupuesto educativo en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: “En CABA se viene bajando el presupuesto educativo desde los últimos 14 años de gestión del PRO. El presupuesto cayó 14% en términos reales. Se redujo del 23,8% al 18,5% en el mismo periodo. CABA tiene uno de los mayores presupuestos de América Latina y su promedio en calidad educativa es menor al de Chile. El presupuesto cae un punto por año” dijo el dirigente de Juntos por el Cambio.

En esa línea cuestionó: “¿Por qué no hablamos de eso? Ellos se manejan por cuestiones electorales cuando cae un punto en las encuestas. Ven los focus group y toman decisiones que no cambian nada”.

Al ser consultado por la situación que atraviesa la Argentina, el diputado nacional planteó que “es uno de los pocos países sin guerra que involuciona. Hay mucha gente que tiene trabajo y es pobre”, y agregó: “Tengo 53 años y 22 los viví en contracción económica”.

“Hay que hacer un cambio de calidad colectiva. Si no, no hay política económica ni política que sea viable”, propuso.

LG con información de NA.