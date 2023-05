La mayoría automática de tres y las razones secretas detrás de la furia de los supremos

La mayoría de tres está muy sólida. Tal como lo dice un operador judicial, parece una valoración puramente política, incluso subjetiva. Pero los fallos con los que la Corte Suprema suspendió, a 5 días de su realización, las elecciones en Tucumán y San Juan, tienen incorporados en sus página el elemento que justifica esa afirmación: el volantazo de Carlos Rosenkrantz, que cuatro años atrás falló de manera inversa a la que lo hizo esta semana, pirueta jurídica imprescindible para que el tribunal tenga los tres votos para frenar los dos comicios.

La Corte Suprema ordenó suspender las elecciones en Tucumán y San Juan previstas para el domingo

La intervención de Rosenkrantz, que en la demanda contra la reelección de Alberto Weretilenck en Río Negro consideró que la Corte no podía inmiscuirse en una tema provincial, era primordial por otro asunto sugerente: la ausencia de Ricardo Lorenzetti, que está enfrentado con el bloque que comparten Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Rosenkrantz, a pesar de que sabía que los expedientes estaban en tratamiento pero no tenía certezas -porque no le avisan- cuándo saldrían los fallos.

¿Tomó distancia, el ex todo poderoso presidente de la Corte, porque sus antecedentes lo obligaban a hacer una cabriola similar a la de Rosenkrantz? Fue, por caso, el protagonista central de un fallo muy parecido en 2013 que anuló las elecciones de gobernador en Santiago del Estero pero, a diferencia de este, resolvió en el mismo acto la cuestión de fondo: volteó la reelección que pretendía Gerardo Zamora. Aquel texto llevó las firmas de Lorenzetti, Maqueda, Carlos Fayt y Enrique Petracchi.

Matices

En tribunales dicen, en defensa de Rosenkrantz, que ninguna causa es idéntica a la otra y que hay matices que pueden explicar posiciones que a simple vista se consideran contrarias. Pero el propio cortesano se sintió en la obligación de explicar, en el fallo que suspendió las elecciones en San Juan -y citarlo en el de Tucumán-, su giro conceptual. Usó un argumento curioso: dijo que cuando se trató el expediente Weretilenck-Río Negro, falló de otro modo porque la parte actora no presentó suficientes argumentos para probar la acción violatoria. El dato, no menor, es que en aquel caso la demanda la inició el Frente de Todos de Río Negro, que postulaba a gobernador al actual ministro de Justicia, Martín Soria. Rosenkrantz entendió, entonces, que no era competencia de la Corte intervenir en la disputa. Ahora sostiene que sí y esa determinación fue esencial para que se junten los tres votos imprescindibles para fallar en los casos San Juan y Tucumán.

“Esto recién empezó”, apunta a elDiarioAR un operador que orbita a la Corte y entiende el doble fallo como una decisión de orden político. Hay, incluso, un elemento que parece estar fuera de discusión: las candidaturas de Sergio Uñac a gobernador, en busca del que sería su tercer mandato y el cuarto como integrante de la fórmula, parece a simple vista irregular, al igual que la inscripción de Juan Manzur como vice luego de haber sido dos mandatos vices y dos mandatos gobernador. Las constituciones locales, incluso con enmiendas, son explícitas sobre las limitaciones aunque luego las justicias de ambas provincias validaron las postulaciones.

“Es legal pero discutible”, dijo un dirigente del interior que se involucró con una de las dos elecciones. ¿Porqué legal?: porque la Justicia provincial avaló las postulaciones aunque, en el fondo, haya dudas sólidas. De hecho, la discusión que se instaló ahora en el PJ de Tucumán es cuál va a ser la resolución interna: si Manzur se va a bajar, algo que él niega, o si el peronismo sostendrá, hasta el final, la integración de la fórmula. Es sabido que la relación entre Manzur y su actual vice y ahora candidato a gobernador, Osvaldo Jaldo, no es nada buena.

En Tucumán invocan el inciso 13 del artículo 43 de la Constitución que dice que la elección es una sola y no puede desdoblarse entre gobernador y el resto de los cargos. En verdad, es una razón más política que jurídica: la fórmula Jaldo-Manzur depende, en buena medida, de la tracción de los intendentes o al menos de que las postulaciones estén integradas, de hecho hay un sistema de acoples -parecido a los lemas- que permiten la sumatoria de votos. Por eso, se suspendió todo.

Efectos

En San Juan, donde la postulación de Uñac estaría condenada, asoma un elemento extra: hay ley de lemas y como rival de Uñac, por dentro del PJ, compite el exgobernador José Luis Gioja, padrino de Uñac, a quien convocó en el 2011 para ser su vicegobernador. En esta provincia Uñac decidió aplicar una táctica diferente: sigue la instancia electoral y el domingo 14, a pesar que no se vote gobernador y vice, se elegirán todas las demás autoridades provinciales, tanto legisladores como intendentes y concejales. Hay una apuesta política ahí: Uñac, que según los sondeos previos no tenía del todo despejado el escenario electoral aun ganando -no se esperaba una victoria apabullante y, además, una buena elección de Gioja podía debilitarlo-, se arriesga a que el fallo de la Corte beneficie al peronismo porque, como dice un colaborador suyo, “a los sanjuaninos no nos gustan las intromisiones”.

Queridas compañeras y compañeros, sanjuaninas y sanjuaninos: de corazón, los quiero mucho. Este domingo, respondamos de manera masiva que nosotros queremos Democracia, libertad de expresión y no intromisión.https://t.co/06dJJxKst9 pic.twitter.com/jubeIQytH6 — Sergio Uñac (@sergiounac) 10 de mayo de 2023

Aunque la lectura sea lineal, y seguro intervienen muchos otros factores, cada vez que la Corte volteó una candidatura, el partido afectado ganó la elección. Zamora, con su mujer Clauda Abdala como reemplazo, ganó con 65% en 2013, 50 puntos arriba del candidato radical que había iniciado la demanda. En Río Negro, Weretilenck, con Arabella Carrera en su lugar, se impuso con 52,6%, con casi 20 puntos de diferencia sobre su segundo, Soria.

Los antecedentes, que no sirven como estadística porque son pocos, tiene otro espejo: tanto la postulación de Uñac como la de Manzur parecen condenadas a caer porque en ambos casos sus candidaturas están atadas a interpretaciones, a simple vista muy laxas o permisivas, de las constituciones provinciales. A tal punto que el dato llamativo es que la Corte no haya, en un solo movimiento, volteado las candidaturas de ambos dirigentes algo que, todo indica, terminará ocurriendo. La suspensión, sin resolver la cuestión de fondo, estira la incertidumbre y genera mayor conmoción.

Los esfuerzos de Manzur y Uñac por evitar enojarse con la Corte parecen recursos de última instancia para tratar de que, al final, el tribunal los habilite. El “cuarto” mandato que busca Uñac -uno como vice, 3 como gobernador- y el quinto de Manzur -dos como vice, dos como gobernador, otro como vice- lucen condenados cuando el tribunal decidió tratar los temas como competencia originaria, contra reloj.

Razones

La decisión de la Corte tiene varias derivaciones llamativas. Una se vincula con la relación política con Uñac y Manzur. El tucumano, según se confesó ante los íntimos, estaba seguro de que no habría fallo en su contra y daba a entender que su vínculo político con los cortesanos era de tal cercanía que no habría revés judicial. Lo mismo en referencia al sanjuanino que aunque fue uno de los promotores de cuestionar el fallo de la Corte sobre los fondos extra para CABA, luego se apartó de la decisión del Gobierno y los gobernadores de impulsar un juicio político contra los supremos. Fue, de hecho, una factura política que le pasó Gioja que dio a entender que Uñac se replegaba como prevención por su intento de reelección llegaba a la Corte Suprema. Si ese fue su objetivo, hasta acá no dio resultado pero habrá que ver cuál es la resolución última y de fondo del tribunal.

En paralelo, Jaldo, el candidato tucumano, fue uno de los gobernadores que impulsó el juicio. Sin embargo, aunque suene extremo, uno de los potenciales beneficiarios de la salida de Manzur de la fórmula, sería Jaldo. En paralelo, en San Juan, la salida de Uñac del menú de candidatos podría beneficiar a Gioja, que a su vez fue muy intenso en la promoción del juicio contra la Corte.

Aparecen, según cuentan en tribunal, otro menú de razones que explican la decisión de la Corte y anticipan que habrá otros fallos que incomoden al gobierno y/o al peronismo. El malestar de Rosatti se atribuye a situaciones que atravesó su hijo, Emilio Rosatti, que es funcionario del Tribunal Oral Federal, que fue noticia por haber sido detectado con test positivo de alcoholemia en dos ocasiones. La interpretación cerca de la Corte es que eso fue producto de seguimientos y escuchas ilegales. La frase que se pronuncia en el entorno de los cortesanos tiene que ver con “ataques a las familias”, lo que explicaría la furia de los cortesanos en su nivel de tensión con el Gobierno. Con otros funcionarios del máximo tribunal ocurrieron cosas parecidas: en una exposición que hizo en la Justicia, Silvio Robles expuso que hubo comportamientos inusuales de supuesto personal de fuerzas de seguridad respecto a sus hijos y su familia.

Respecto a Maqueda, el malestar se enfocó con las investigaciones e imputaciones en torno a la obra social, que generó efectos expansivos a partir de las declaraciones del removida administrador del tribunal, con la reaparición del exadministrador del tribunal Daniel Marchi pero además hubo otro elemento que produjo inquietud y enojo: fue la citación, por parte de la comisión de Juicio Político, de los letrados del tribunal.

