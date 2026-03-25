Milei comparó la inflación con la de otros gobiernos e insistió en que se eliminará en su gestión

El presidente Javier Milei utilizó este martes sus redes sociales para explicar por qué la inflación terminará en su gestión, al tiempo que enfatizó en que su administración va por “buen camino”.

El mandatario apoyó su teoría en base a un gráfico que detalla la inflación que dejaron los anteriores gobiernos y en qué porcentaje se encuentra la de la actual gestión. Se comparó así con los mandatos de Alberto Fernández, Mauricio Macri, los dos de Cristina Kirchner y el de Néstor Kirchner.

Si bien reconoció que todavía el problema “no está terminado”, afirmó que “va por el buen camino”.

“El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”, enfatizó en su posteo.

El gráfico muestra que las anteriores gestiones terminaron con una inflación superior a la que habían recibido:

Alberto Fernández: 3,9% por encima de la recibida.

por encima de la recibida. Mauricio Macri: 2% por encima.

por encima. Cristina Kirchner: 1,4% por encima, en el promedio de sus dos mandatos.

por encima, en el promedio de sus dos mandatos. Nestor Kirchner: 1,4% por encima.

Los pronósticos

Luego de que se haya conocido el último dato oficial de la inflación, que en febrero cerró en 2,9%, distintas consultoras estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se dirige al 3%.

EcoGo proyecta una inflación del 3%, mientras que LCG se posiciona en 3,1% y Econviews la ubica en 3,5%.

Milei modificó su discurso y dijo que espera eliminar la inflación durante su mandato, mientras que antes daba por finalizado el alza de precios en el mes de agosto.