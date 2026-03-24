Una movilización multitudinaria se concentra en Plaza de Mayo bajo la consigna “Que digan dónde están”

Miles de personas comenzaron a concentrarse este martes en el centro porteño en el marco de la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe de Estado de 1976. Desde el mediodía, distintas columnas de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales avanzaron hacia la Plaza de Mayo, donde se prevé el acto central entre las 16.30 y las 17.

La convocatoria, bajo la consigna “Que digan dónde están”, tiene su epicentro frente a la Casa Rosada, con una participación que se anticipa multitudinaria. Entre los referentes presentes estarán Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, quienes encabezarán la lectura de un documento consensuado con críticas al gobierno de Javier Milei. Más tarde, sectores del Frente de Izquierda difundirán un segundo texto.

A las 13, la Plaza y sus alrededores ya mostraban una afluencia sostenida de manifestantes, mientras distintas organizaciones iniciaban sus recorridos desde puntos de concentración definidos.

Los movimientos internacionales también marcaron la jornada. El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, sostuvo que el bloque y sus Estados miembros “rinden homenaje a las víctimas de la dictadura” y destacó la política argentina de Memoria, Verdad y Justicia como “referente internacional”. En la misma línea, el gobierno de España condenó las violaciones a los derechos humanos y recordó a las víctimas, incluidos ciudadanos españoles.

Cristina Kirchner reaparece ante la militancia

En paralelo a la movilización, la columna de La Cámpora avanzó desde la exESMA hacia Plaza de Mayo y realizó una parada frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111. Desde el balcón, la expresidenta saludó en varias ocasiones a los militantes que coreaban consignas en su apoyo.

La escena se inscribió en una jornada atravesada también por la campaña “Cristina Libre”, que reclama su liberación tras la condena en la Causa Vialidad. La movilización buscó además reivindicar las políticas de derechos humanos impulsadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El diputado Máximo Kirchner, presente en la columna, señaló: “A 50 años del Golpe de Estado cívico militar, seguimos caminando”.

Rafecas: causas abiertas y reconstrucción judicial

En el plano judicial, el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de causas por delitos de lesa humanidad, advirtió que “el trabajo no está del todo terminado” pese a los avances. Según detalló, ya se llevaron a juicio a 250 represores y se tomaron más de 2.000 testimonios.

Rafecas explicó que las investigaciones se sostienen en el entrecruzamiento de testimonios y recordó la dimensión de los crímenes, incluidos los denominados “vuelos de la muerte”, en los que víctimas eran arrojadas al mar o a ríos. También subrayó que las cúpulas de organizaciones armadas fueron juzgadas y condenadas, aunque luego indultadas durante el gobierno de Carlos Menem.

Jubilados se suman con reclamos propios

Las agrupaciones de jubilados que habitualmente se movilizan los miércoles también participan de la jornada, integradas al espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

En un comunicado, señalaron que “hay 30.000 jubilados y jubiladas” que no pueden marchar por haber sido víctimas de la dictadura, y reclamaron la apertura completa de los archivos entre 1974 y 1983, además de juicio y castigo a los responsables.

La columna ingresará a Plaza de Mayo por Diagonal Norte alrededor de las 17, donde se sumará a las actividades centrales.

Pronunciamientos internacionales por el aniversario

El aniversario número 50 del golpe también generó repercusiones fuera del país. La Unión Europea y el gobierno de España difundieron mensajes en los que condenaron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y reivindicaron el proceso argentino de juzgamiento como un modelo a nivel global.

Ambos pronunciamientos coincidieron en destacar el valor de las políticas de memoria y en reconocer a las víctimas, en una jornada que combina movilización masiva, reclamos políticos y memoria histórica.