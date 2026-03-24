El Gobierno volvió a apelar la supuesta“verdad completa” para recordar el aniversario del Golpe

Cómo en cada 24 de marzo desde que Javier Milei llegó al poder, el Gobierno eligió la provocación para recordar un nuevo aniversario del golpe de estado. Una vez más, publicó un video apelando a la llamada “verdad completa”, la teoría con que los represores buscan justificar el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura.

En este 50º aniversario del golpe, el video comienza con una placa negra y la leyenda en blanco “24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, y en letras rojas agrega “COMPLETA”.

El video incluyye el testimonio de Miriam Fernández, hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, ambos secuestrados y desparecidos en mayo de 1977. La mujer es la nieta recuperada número 127, sin embargo, mantiene el apellido de su apropiador, el ex policía, Armando Fernández, condenado por delitos de lesa humanidad.

En un tramo del video de más de una hora, Fernández asegura: “Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”. Y describe a su apropiador como “mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”.

El otro testimonio es el de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María. “Queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”, aseguró Larrabure.

Los dos testimonios fueron grabados en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Como ocurrió en años anteriores, el gobierno difunde un video que incluye testimonios que sólo sostienen una parte de la historia, la que busca justiciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores. No menciona las torturas, las desapariciones, los secuestros ni los robos de bebés. Tampoco los más de 1.200 represores que ya fueron condenados por esos delitos.

MG

Con información de NA