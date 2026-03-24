Una multitud se manifestó en contra del golpe y la avanzada negacionista del Gobierno
- Miles de personas se manifestaron en todo el país para repudiar, una vez más, el inicio de uno de los períodos más sangrientos de la historia argentina.
PolíticaUna multitud se manifestó en contra del golpe y la avanzada negacionista del Gobierno
Miles de personas protagonizaron este martes uno de los actos mas masivos en repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Laa Plaza de Mayo volvió a ser el el centro del homenaje a las víctimas de la dictadura pero también el rechazo a las políticas y el discurso negaciónista del gobierno de Javier Milei.
“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, recordaron los organismos de Derechos Humanos frente a la banalización del oficialismo del númro de víctimas que dejó el terrorismo de Estado.
La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La infatigable Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
La infatigable Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
El reclamos de memoria, verdad y justicia una vez más copó la Plaza de Mayo
El reclamos de memoria, verdad y justicia una vez más copó la Plaza de Mayo
Pablo Grillo, el fotógrafo baleado durante una represión, presente en la marcha.
Pablo Grillo, el fotógrafo baleado durante una represión, presente en la marcha.
Los pañuelos blancos siguen presente 50 años después del golpe
Los pañuelos blancos siguen presente 50 años después del golpe
Nunca más, el reclamo sigue vigente.
Nunca más, el reclamo sigue vigente.
Los pañuelos blancos, el símbolo de la lucha de las Madres y Abuelas
Los pañuelos blancos, el símbolo de la lucha de las Madres y Abuelas
Son 30 mil.
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