Una multitud se manifestó en contra del golpe y la avanzada negacionista del Gobierno

Miles de personas protagonizaron este martes uno de los actos mas masivos en repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Laa Plaza de Mayo volvió a ser el el centro del homenaje a las víctimas de la dictadura pero también el rechazo a las políticas y el discurso negaciónista del gobierno de Javier Milei.

“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, recordaron los organismos de Derechos Humanos frente a la banalización del oficialismo del númro de víctimas que dejó el terrorismo de Estado.

La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.