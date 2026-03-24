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Una multitud se manifestó en contra del golpe y la avanzada negacionista del Gobierno

  • Miles de personas se manifestaron en todo el país para repudiar, una vez más, el inicio de uno de los períodos más sangrientos de la historia argentina.

Política

Una multitud se manifestó en contra del golpe y la avanzada negacionista del Gobierno
24 de marzo de 2026 18:34 h

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Miles de personas protagonizaron este martes uno de los actos mas masivos en repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Laa Plaza de Mayo volvió a ser el el centro del homenaje a las víctimas de la dictadura pero también el rechazo a las políticas y el discurso negaciónista del gobierno de Javier Milei.

“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, recordaron los organismos de Derechos Humanos frente a la banalización del oficialismo del númro de víctimas que dejó el terrorismo de Estado.

La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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La infatigable Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

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La infatigable Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Mariano Sánchez/NA
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El reclamos de memoria, verdad y justicia una vez más copó la Plaza de Mayo

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El reclamos de memoria, verdad y justicia una vez más copó la Plaza de Mayo

Mariano Sánchez/NA
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Pablo Grillo, el fotógrafo baleado durante una represión, presente en la marcha.

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Pablo Grillo, el fotógrafo baleado durante una represión, presente en la marcha.

Mariano Sánchez/NA
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Los pañuelos blancos siguen presente 50 años después del golpe

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Los pañuelos blancos siguen presente 50 años después del golpe

Juan Ignacio Roncoroni/EFE
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Nunca más, el reclamo sigue vigente.

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Nunca más, el reclamo sigue vigente.

Juan Ignacio Roncoroni/EFE
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Los pañuelos blancos, el símbolo de la lucha de las Madres y Abuelas

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Los pañuelos blancos, el símbolo de la lucha de las Madres y Abuelas

Matías Campaya/EFE
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Son 30 mil.

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Son 30 mil.

Juan Ignacio Roncoroni/EFE
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