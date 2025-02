Milei criticó la marcha antifascista e insistió: “La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, osea, son pedófilos”

El presidente Javier Milei calificó la marcha antifascista del sábado como “política” y cuestionó que participaron dirigentes políticos del “tren fantasma”.

“Aparatearon la marcha y apareció el tren fantasma”, sostuvo Milei en declaraciones a LN+, en referencia a Martín Lousteau, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta.

Al ser consultado sobre qué pensaba del colectivo LGBT, Milei expresó: “Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras, lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos”.

“Si no adherís a la ideología de género, sos un homofóbico, y no”, aseguró el jefe de Estado, e insistió: “La frase que yo digo es que la ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, o sea, son pedófilos. Y eso parece una cosa menor, y no es una cosa menor”.

MM