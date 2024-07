Milei echó a Garro por la polémica con Enzo Fernández: “Ningún gobierno puede decirle qué comentar a la Selección”

La polémica en torno los dichos a Enzo Fernández y la selección de Francia sigue escalando y atravesó las fronteras del fútbol. La víctima no fue ninguno de los involucrados –ni los franceses ni el campeón del mundo– sino el subsecretario de Deportes, Julio Garro, quien esta noche fue desvinculado de su puesto luego de haber deslizado la posibilidad de que Lionel Messi pidiera disculpas en nombre de todo el equipo.

“La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación”, informó el Gobierno por medio de la red social X.

Lo cierto es que la polémica podría abrir un nuevo foco de conflicto en las relaciones diplomáticas con Francia, porque minutos antes de ese mensaje había sido la propia Victoria Villarruel quien acusó a los franceses de “hipócritas”, “simular indignación” y vivir en un “país colonialista”.

El problema comenzó hoy por la mañana cuando Garro fue entrevista por María O'Donnell en Urbana Play sobre el entredicho con Enzo Fernández y los jugadores franceses. “Creo que el capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Creo que corresponde y coincido con vos, es algo que nos deja como país mal parados con tanta gloria y sería bueno llevar esto a algo ejemplificativo”, dijo.

Como es habitual, el propio presidente Javier Milei, anticipó en X su malestar, cuando compartió un mensaje del usuario @elpittttt que planteó: “Todos sabemos lo que el javo ama y banca a Messi incluso desde que era totalmente criticado… Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología del javo. GARRO TIENE QUE ESTAR AFUERA YA MISMO”.

Otro de los que rechazó las declaraciones del funcionario del PRO fue el legislador y asesor económicos de Milei, Ramiro Marra: “El bicampeón de América, campeón del Mundo y mejor futbolista de la historia no tiene que pedirle perdón a nadie. Que sigan llorando por una simple canción de fútbol”, rezaba el mensaje que más tarde decidió eliminar.

Lo cierto es que el enojo de los libertarios atemorizó a Garro que, lejos de ensayar una disculpa, se dedicó a negar sus palabras y a través de un mensaje de X. “Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva”, se escudó el subsecretario de Deportes.

Sin embargo, la desmentida no le alcanzó porque a las horas ya había perdido el trabajo.

Si bien la Oficina del Presidente resaltó que “ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina”, lo cierto es que el gobierno de Francia no hizo ningún comentario hasta el momento sobre el entredicho con Fernández.

Si trascendió que la Federación Francesa de Fútbol tendría pensado denunciar a los jugadores de la Selección argentina por cantos racistas y homofóbicos durante la celebración del bicampeonato en la Copa América.

La acusación llegó porque el mediocampista argentino realizó un vivo por redes sociales, en el cual cantaba junto a sus compañeros una canción con expresiones homofóbicas y racistas. El mediocampista de Argentina cortó su directo, pero Fofana capturó el momento exacto en donde se produjo “el acto racista ”.

El festejo se viralizó en redes sociales y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) realizó un fuerte comunicado de condena en el que anticiparon que se tomarán medidas disciplinarias.

En sus redes sociales el volante de la Selección ya pidió disculpas: “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante las celebraciones de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”