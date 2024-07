Milei se plegó a los pedidos de renuncia de Julio Garro

El presidente Javier Milei compartió hoy el mensaje de un usuario que pidió la renuncia del subsecretario de Deportes, Julio Garro, luego que este exigiera a Lionel Messi que pidiera disculpas por los cantos racistas durante los festejos por la Copa América.

Algunas horas después, con el ejército de trolls libertarios en su contra, el exintendente de La Plata desmintió sus propios dichos en repudio al video de los dirigidos por Lionel Scaloni en Miami, que hizo público el volante Enzo Fernández, en el que coreaban canciones racistas contra los jugadores de Francia, especialmente contra su figura, Kylian Mbappé.

“El capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Nos deja mal parados”, planteó el funcionario del PRO en horas de la mañana en una entrevista telefónica con radio Urbana Play, en el programa que conduce la periodista María O'Donnell.

A través de sus redes y sin emitir opinión, el presidente compartió el mensaje del usuario @elpittttt que planteó: “Todos sabemos lo que el javo ama y banca a Messi incluso desde que era totalmente criticado… Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología del javo. GARRO TIENE QUE ESTAR AFUERA YA MISMO”.

Otro de los que rechazó las declaraciones del funcionario del PRO fue el legislador y asesor económicos de Milei, Ramiro Marra: “El bicampeón de América, campeón del Mundo y mejor futbolista de la historia no tiene que pedirle perdón a nadie. Que sigan llorando por una simple canción de fútbol”, rezaba el mensaje que más tarde decidió eliminar.

También salió a cruzarlo Daniel Parisini, reconocido en las redes sociales como “Gordo Dan”, que compartió mensajes que exigían la salida de Garro de la administración libertaria. “Bueno, ya sabes como funciona esto, no Julio Garro?”, planteó desde su cuenta de X, en alusión a la salida del exsecretario de Agricultura Fernando Vilella, a quien señaló y dejó su cargo.

Se sumaron a la ola de repudios Traductor Te Ama, otra de las cuentas con miles de seguidores que defiende al Presidente a capa y espada, y el diputado bonaerense Agustín Romo, entre otros tuiteros destacados. “Los campeones del mundo no tienen que pedirle disculpas a nadie”, planteó Romo, y agregó: “Macri: milei no me dejas poner funcionarios en el gobierno pone a Garro”.

Lo cierto es que el enojo de los libertarios atemorizó a Garro que, lejos de ensayar una disculpa, se dedicó a negar sus palabras y a través de un mensaje de X. “Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva”, se escudó el subsecretario de Deportes.

Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva. — Julio Garro (@JulioGarro) July 17, 2024

CRM con información de la agencia NA