Milei elogió a Margaret Thatcher en una entrevista con la BBC: “Era brillante, ¿cuál es el problema?”

El presidente Javier Milei no escatimó elogios hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano en la guerra por las Islas Malvinas.

Cuando preguntaron si todavía la admiraba, el presidente Milei dijo en una entrevista con la BBC: “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy intelectualmente precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella era brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”.

El jefe de Estado pidió “diferenciar” su admiración a Thatcher, porque “hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?”, preguntó Milei.

En tanto, Milei reafirmó el deseo de Argentina de recuperar las islas, enfatizó la necesidad de buscar una solución diplomática y evitar el conflicto.

“Nosotros creemos que eso siempre tiene que ser hecho en el marco de la paz y como consecuencia de un proceso de negociación de largo plazo, donde se plantee una discusión adulta entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia. Obviamente que no es una solución instantánea, sino es una solución que va a demandar tiempo”, aseguró el mandatario al medio inglés. Y agregó: “Entonces nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido”.

Sobre la postura británica, cuyo gobierno no se mostró abierto a negociar el futuro de la soberanía de Malvinas, Milei apuntó que el diálogo entre ambas naciones “se puede establecer de la misma manera que pasó con China y Hong Kong y podría tardar décadas. Puede ser que hoy no lo quieran negociar y después, más tarde en el tiempo, sí lo quieran hacer. Muchas de estas posiciones a lo largo del tiempo han cambiado”, sostuvo.

Asimismo, el presidente reveló que la estrategia del Gobierno sobre el conflicto Malvinas es “tratar de convencerlos que ese territorio es argentino y que acorde a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera, Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas”.

“Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero si no es el momento para discutirlo hoy, bueno, se discutirá en otro momento. Me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor”, explicó a la BBC.

Además, Milei aclaró que al admitir que se trata de “una negociación de Estado a largo plazo, no estoy diciendo que no sea prioritario. Estoy diciendo que hay un conjunto enorme de elementos en común en el que nosotros podemos trabajar con el Reino Unido, sin que tenga que estar discutiendo y peleándonos por un tema que entendemos que su solución va a demandar tiempo, porque estamos yendo por la vía diplomática. O sea, nosotros creemos en la solución pacífica”, insistió.

Sobre la visita en febrero del ex primer ministro y ahora canciller británico, David Cameron, a las islas Malvinas, el presidente consideró que no se trató de una provocación “porque ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo tomo como una provocación. De hecho, tengo un diálogo de muy alta calidad con David Cameron”, contó al medio británico.

Con información de agencias.

IG