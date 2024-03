Milei, enojado con diputados y senadores: “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”

El presidente Javier Milei expresó su desacuerdo con el aumento en las dietas de los legisladores. Lo hizo en una entrevista al canal de noticias LN+ donde también habló de su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, la puja con los gobernadores, la inflación, la asistencia social y las jubilaciones, entre otros aspectos.

Sobre los diputados y senadores que aumentaron 30% sus salarios dijo: “No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”, agregó.

En este contexto, explicó qué sucedió con la suba de las dietas y la orden de que se retrotraiga. “Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que quede expuestos frente a la sociedad”, señaló.

Milei contra la corrupción

“La corrupción es ensuciarse, robar es ensuciarse”, dijo el presidente y apuntó: “Sandra (Pettovello) está encontrando todo el tiempo cosas irregulares y nosotros estamos muy activos en desactivar este tipo de situaciones verdaderamente lamentables”.

Según Milei, “hay más corrupción que la que la gente imaginaba”, sin embargo, afirmó: “A mí no me sorprende en lo más mínimo”.

La pelea con los gobernadores y una reflexión personal: “Soy lo que soy en base a mis errores y a mis aciertos”

Al hablar sobre él y el conflicto con los gobernadores por la coparticipación y la caída de la ley ómnibus, Milei dijo: “Si hay algo de lo que no me arrepiento es de lo que soy. Lo que soy hoy es el resultado de un conjunto de decisiones y como todas las decisiones acertadas o equivocadas las hice acorde a lo que yo creía que era lo mejor y lo hice convencido, entonces no tengo nada que recriminarme, no tengo nada que cuestionarme. Soy lo que soy en base a mis errores y a mis aciertos”.

En este sentido, explicó que seña “como un error” haber creído “que podía negociar de buena fé con los gobernadores”. “Nosotros, después de enviar el Decreto de Necesidad y Urgencia, cuando empezamos a trabajar sobre la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal, el capítulo 4. En ese capítulo nosotros ofrecíamos arreglar el problema que tenían las provincias como consecuencia de lo que se hizo durante el gobierno anterior. Nosotros fuimos y les planteamos eso para que las provincias se reequilibraran. Es más, puse a disposición todo el equipo del ministerio de Economía para que los ayude con los temas de deuda y ellos, en lugar de tomarlo como algo de buena voluntad, creyeron que era un síntoma de debilidad”.

Sin embargo y pese a su disgusto, Milei concluyó: “Como presidente de los argentinos estoy obligado a hablar con todos, no es una cuestión de si a mí me gusta o no me gusta. Estoy haciendo un trabajo. Esto es un trabajo”.

Economía y asistencia social

El presidente anticipó que marzo será duro, pero afirmó que trabaja en políticas de ayuda para los sectores más desfavorecidos. “Este mes va a ser difícil, pero nosotros tomamos muchas medidas para aliviar y eso hasta fue destacado y ponderado por el FMI. Nosotros estamos duplicando la Asignación Universal por Hijo, estamos duplicando la Tarjeta Alimentar, estamos duplicando lo que es la asistencia a las mujeres embarazadas, hemos cuadruplicado la ayuda a los chicos que inician el colegio, estamos poniendo en marcha un plan para que a aquellos que no puedan pagar la cuota del colegio se les de financiamiento. Estamos haciendo un gran trabajo en eso. Es más, a mí me resulta bastante trágico el tipo de reflexiones que hace el gobierno anterior sobre los jubilados porque cuando se fueron del gobierno la jubilación mínima era de 80 dólares y hoy, con el bono, es de 200 dólares”.

Alberto Fernández y la polémica del champagne: “Me comí una fake news”

“Alberto Fernández me llamó por el tema de lo del champagne y él me contó que es abstemio. Y como estábamos con ese tema, en ese momento había muchos periodistas pidiéndome las facturas, pero todos me decían que Alberto era abstemio, entonces a mí me pareció que ahí me comí una fake news. Lo pude validar con varios periodistas que él es abstemio y le pedí disculpas y publiqué un tuit dejando constancia de eso. Me parece que es de buena gente hacer eso”, reflexionó Milei.

El cierre de la agencia Télam

“Todo lo que podamos privatizar, lo vamos a privatizar. Nosotros no creemos en el estado empresario. En realidad nada de lo que hace el Estado lo puede hacer bien. Lo hace todo mal. Todo lo que pueda privatizar, lo voy a privatizar. Todo lo que pueda pasar al sector privado, se lo voy a pasar al sector privado. No debería quedar nada en manos del Estado”, dijo Milei al ser consultado sobre el futuro de la agencia y la Televisión Pública.

