Milei en la entrevista con Susana: “Si la crisis hubiera estallado, hoy estaríamos hablando del 95% de pobres”

El presidente Javier Milei advirtió este domingo que si la crisis económica recibida como herencia “hubiera estallado, hoy estaríamos hablando de un 95% de pobres”.

En declaraciones realizadas en el programa de Susana Giménez, el mandatario sostuvo que “la pobreza no se genera en un día ni se elimina en un día”, y afirmó que “magia no hace”. “La pobreza no se genera ni se elimina en un día”, graficó.

También destacó que su discurso en la ONU “incomodó a toda la progresía mundial”, al señalar que expuso ante ese foro que “no aceptará la agenda socialista” que “va contra la vida”.

“La ONU se separó de sus principios fundacionales y quiere construir un gobierno supranacional”, sostuvo Milei en declaraciones televisivas, y señaló que la ONU “fracasó” con el Objetivo del Milenio y con la Agenda 2030.

AB con información de agencia NA.