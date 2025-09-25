Milei recibió un premio en Nueva York, dijo que Trump es su “amigo” y prometió crecimiento “irreversible” en Argentina tras los comicios

El presidente argentino, Javier Milei, alabó este miércoles en Nueva York a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien llamó “amigo” e “inspiración”, y prometió un crecimiento “irreversible” en Argentina tras los “centrales” comicios legislativos de octubre.

Milei fue uno de los tres galardonados esta noche con el premio Ciudadano Global 2025 (Global Citizen) del Atlantic Council, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una ceremonia en la sala Ziegfeld Ballroom de Manhattan.

El mandatario argentino recibió el premio de manos del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien lo calificó de “líder visionario” y aplaudió sus “esfuerzos incansables para hacer Argentina grande nuevamente”, un lema que imita al que de Trump, y que Milei se apropió.

“Quiero agradecer especialmente al presidente Donald Trump y al secretario Scott Bessent por haberle dado un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un momento de alta incertidumbre”, comenzó su discurso el argentino, que resaltó la “alianza estratégica” entre las dos naciones.

Milei reivindicó que su Gobierno está siguiendo un plan de “normalización” económica en “año electoral” y en “contra de los manuales de ortodoxia política”, reconociendo que ha aplicado “medidas antipáticas en apariencia, pero fundamentales”, dijo, para devolver al país al crecimiento.

Fue entonces cuando el mandatario defendió que está “aplicando ideas que sirvieron a otros países”, poniendo “lo correcto” frente a lo “cómodo”, y aseguró que es algo que su “amigo Donald Trump tiene más claro que nadie”, y que es una “inspiración” para su gestión.

“En el caso de Argentina, sabemos que esto recién empieza, que es momento de construir el edificio sobre los cimientos que hemos desplegado. Es momento de ratificar el rumbo, de llevar a cabo las reformas restantes para que sean reformas definitivas”, afirmó, e hizo una llamada a sus votantes.

Acusó a los que se vieron “beneficiados por el régimen anterior” de buscar “hacer daño” antes de la renovación del Congreso de finales de octubre, y apostilló: “Saben que el momento para destruirnos es ahora, porque pronto la Argentina comenzará a crecer de forma irreversible”.

Milei enarboló entonces el lema de Trump, “Hacer América grande nuevamente”, y dijo que es una “lucha compartida” por los dos países, tras lo que recordó el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, que atribuyó a la violencia de la “izquierda” y sus “ideas criminales”.

La distinción a Milei es el colofón a la jornada en que selló la promesa de ayuda financiera por parte de Estados Unidos, tras reunirse en la víspera con Trump en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y de celebrar sus políticas sobre migración y aranceles en el evento.

Tras ese encuentro, Trump expresó su apoyo electoral a Milei, y Bessent anunció este miércoles que se negocia un 'swap' de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) por 20.000 millones de dólares entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central argentino.

El secretario afirmó, además, que el Tesoro está “listo” para comprar bonos soberanos argentinos en dólares y para otorgar un “importante crédito 'stand-by'” -cuyo volumen no precisó- a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, en inglés).

La presentación completa de Bessent

“Hace apenas unos años, la economía argentina estaba en ruinas. Décadas de mala gestión habían llevado a una inflación descontrolada, alto desempleo, impagos de deuda y una impresión irresponsable de dinero.

Cuando la gente lo presionaba, la solución del gobierno a cada uno de estos problemas siempre fue Más. Más gasto. Más programas sociales. Más burocracia.

Pero a medida que el gobierno hacía más, la gente tenía menos.

Un hombre reconoció que el gobierno no era la solución, sino el problema. Un hombre tuvo el coraje de defender a Argentina al oponerse al establishment. Y ese hombre está a nuestro lado esta noche.

Esta noche, reconocemos al presidente Javier Milei por sus incansables esfuerzos para hacer que Argentina vuelva a ser grande.

El presidente Milei ha transformado a Argentina para mejor

En lugar de una burocracia corrupta y descontrolada, la administración de Milei ha construido un gobierno eficiente y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo.

Como señaló el presidente Milei la semana pasada, el el equilibrio financiero es la piedra angular del crecimiento. Con ese fin, el presidente Milei ha presentado un plan para lograr un superávit fiscal por tercer año consecutivo.

Gracias al liderazgo visionario del presidente Milei, el mundo está comenzando a ver a Argentina con nuevos ojos.

Por supuesto, este proceso de transformación no ha estado exento de oposición.

La reforma generacional es dolorosa. Y ese dolor invita a la burla de aquellos que han sido expulsados del poder. De ahí el coro de críticas de los titulares del viejo sistema.

Pero el presidente Milei ha mantenido el rumbo y sigue comprometido con sus principios fundamentales. Al igual que el presidente Trump, ha empoderado al pueblo argentino asegurándose de que el gobierno les sirva a ellos y no al revés.

La filosofía de gobierno del presidente Milei tiene un efecto dominó. Ha galvanizado reformas no solo en Argentina, sino también en otros países latinoamericanos

El presidente Milei es el líder de una gran nación, pero también de un continente. Ha inspirado a la juventud argentina a cuestionar la obsoleta idea de que la mano dura del gobierno es el camino a la prosperidad. Al hacerlo, ha reavivado la fe en el libre mercado y ha sentado las bases para una nueva Edad de Oro en Argentina.

En reconocimiento a estos logros monumentales, me complace entregar el Premio Ciudadano Global del Atlantic Council al presidente Javier Milei“.

Agencia EFE.