Milei se reunió en Nueva York con Netanyahu y pidió por la liberación de los rehenes argentinos

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien le reiteró el pedido por la liberación de los rehenes argentinos cautivos en Gaza luego del ataque de Hamas, desde hace casi dos años.

La reunión se dio en el marco de la 80 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla esta semana en Nueva York. Ocurre luego de que Argentina y los Estados Unidos votaran en contra de una abrumadora mayoría de la ONU que respaldó la creación de un estado palestino en contra la de la intención de Netanyahu que lleva adelante la avanzada final contra Gaza.

En el encuentro, Milei reiteró su “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr la pronta liberación de los rehenes y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin, informó Presidencia en un comunicado.

Además, agregó que ambos mandatarios intercambiaron “visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”.

Del encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Geraro Werthein, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Luego de la reunión, el Presidente recibió la Medalla de Oro Presidencial de la organización judía B’nai B’rith. Por la noche estaba previsto su regreso a Buenos Aires.