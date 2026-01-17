Milei tensiona el Mercosur con desaires a Lula y guiños a Trump en un día histórico por la firma del acuerdo con la UE

El presidente Javier Milei destacó que el pacto de libre comercio que firmaron en Asunción la Unión Europea (UE) y el Mercosur es “el mayor logro” del bloque de integración latinoamericano, que también integran Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Nos reúne un hecho de gran trascendido política y económica para todos los miembros de este bloque y el mundo entero”, dijo Javier Milei en su discurso en el Gran Teatro José Asunción Flores, sede de la firma del acuerdo.

“Es, quizás, el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una asociación estratégica que Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado”, agregó.

El desaire a Lula da Silva

Durante el acto, el presidente protagonizó un frío gesto al negarse a aplaudir cuando el mandatario paraguayo, Santiago Peña, destacó el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva en la integración regional.

Mientras los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañaron con aplausos la mención al líder brasileño —quien estuvo ausente en la ceremonia—, Javier Milei se mantuvo rígido y en silencio.

El desaire ocurrió en el momento más simbólico de la jornada, subrayando que la sintonía comercial con Europa no logró mitigar las rispideces ideológicas en el bloque regional.

Como anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur, Santiago Peña buscó resaltar el proceso diplomático que llevó décadas de negociación. En un tramo de su discurso, decidió homenajear a Lula da Silva: “No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, expresó Peña.

Ante estas palabras, el auditorio rompió en aplausos en los que Javier Milei decidió no participar. Peña continuó definiendo a Lula como uno de los “impulsores fundamentales” para dejar atrás la historia de conflictos en el continente, palabras que contrastan con la retórica del presidente argentino, quien ha calificado en reiteradas ocasiones al mandatario brasileño de “socialista” y “corrupto”.

El gesto de Javier Milei no es aislado, sino que se produce apenas 48 horas después de que se formalizara un quiebre operativo grave como el hecho de que Brasil dejó de representar oficialmente los intereses de Argentina en Venezuela.

Guñios a Donald Trump pos secuestro de Nicolás Maduro

Javier Milei también aprovechó su discurso para mencionar la situación de Venezuela y agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, la “decisión y determinación demostrada” al capturar al “narcoterrorista y dictador” Nicolás Maduro con su operación militar del pasado 3 de enero.

Además, reclamó la liberación del argentino Nahuel Gallo preso en Venezuela y la de los “presos políticos en su totalidad”.

Javier Milei también alertó que los parlamentos de los países del Mercosur, que tras la firma tendrán que confirmar la puesta en marcha del pacto, tendrán ahora que velar que no se impongan condiciones distintas a las acordadas este sábado.

Esto, aseveró, ayudará a preservar “el espíritu de lo negociado” los últimos 26 años entre ambos bloques.

Este ambicioso acuerdo crea un mercado de 700 millones de personas y la zona de libre comercio más grande del mundo.

A su vez, marca una contravía al proteccionismo global y una apuesta por el multilateralismo, defendió minutos antes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una figura clave en las conversaciones que dieron vida al pacto.

