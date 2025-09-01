Milei se va a Las Vegas: show con Fátima Florez, entradas a US$130 y reunión con “el rey de los bonos basura”

“Regreso triunfal de la imitadora #1 de América. ¡Viene Milei!”. Con esas consignas promocionan en Las Vegas el espectáculo de Fátima Florez, a quien el presidente Javier Milei irá a ver especialmente este viernes en un nuevo viaje relámpago a Estados Unidos.

La presencia del mandatario fue confirmada por el productor Jorge Elías en sus redes sociales en agosto pasado y hasta ahora no fue desmentida por el Gobierno, en medio del escándalo que atraviesan los Milei por las denuncias de corrupción en la agencia de discapacidad y el PAMI.

La nueva gira del Presidente por EEUU sí se difundió desde la Casa Rosada pero por reuniones agendadas con empresarios norteamericanos, sobre todo financistas especuladores y ligados al sector turístico. Milei viajará este jueves y viernes, al filo del cierre electoral y en la previa a las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7.

Florez hará su espectáculo de imitación en el Sahara Teatro el viernes y sábado. Las entradas rondan van desde los 79 dólares a los 139 dólares. La presencia de Milei se descuenta para el show del viernes a la noche en Las Vegas.

Según trescendió, el viernes el mandatario tendrá en la famosa ciudad de los casinos, en el estado de Nevada, encuentros con directivos de cadenas hoteleras. No se conocen con quiénes ni dónde serán esas reuniones.

En los medios locales de Las Vegas ya llegaron las noticias del caso de corrupción que involucra a Karina Milei. “Argentina's libertarian president goes on defense as a corruption scandal spreads” (“El presidente libertario de Argentina se defiende ante el creciente escándalo de corrupción”, podría traducirse), tituló la semana pasada el diario Las Vegas Sun.

Antes de pisar Las Vegas, Milei estará en Los Ángeles, donde asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por el economista que creó esa entidad, Michael Milken. Trascendió que no disertará frente a la platea de hombres de negocios sino que mantendrá reuniones por separado.

Michael Milken es mundialmente conocido como “el rey de los bonos basura”: fue sentenciado a 10 años de prisión. En los 80 el empresario se declaró culpable de cargos relacionados al fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos y fue sentenciado a una década de prisión. Fue beneficiado con un indulto firmado por Donald Trump en su primer mandato.

Milken es un conocido de Milei, quien ya lo visitó el año pasado y lo definió como alguien “que ha mantenido incolumne defendiendo los verdaderos principios del capitalismo y las ideas de la libertad”. La fama del norteamericano inspiró la creación del villano de la película Wall Street, de Gordon Gekko en 19887.

Con el viaje a EEUU de esta semana, Milei rompe una racha de tres meses sin salidas al exterior, en lo que configura uno de los períodos más largos sin traslados fuera del país desde que asumió el cargo. Sigue, sin embargo, sin tener una bilateral con Trump en Washigton, como es el deseo de la Casa Rosada desde que se firmó el nuevo acuerdo con el FMI.

Tras el viaje de esta semana, Milei viajará la semana que viene a España para verse con Pablo Abascal, de Vox, y tiene previsto exponer semanas después en Nueva York en la asamblea anual de la ONU.

