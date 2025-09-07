Milei vuelve a España por cuarta vez desde que es presidente para asistir a un acto de los ultras europeos organizado por Vox

El presidente argentino Javier Milei volverá a hacer un viaje oficial a España, su cuarta visita desde que es presidente. Lo hará para asistir a 'Europa Viva 25', un acto de Patriotas, la formación europea de extrema derecha presidida por Santiago Abascal y a la que pertenecen Orbán y Le Pen.

Bajo el lema 'Comienza la reconquista' y financiado “parcialmente” por el Parlamento Europeo, el evento tendrá lugar el próximo fin de semana, durante los días 13 y 14 de septiembre, en el Palacio Vistalegre de Madrid. A la cita acudirán, además del dirigente argentino, los líderes ultras de Patriots Group (Patriotas por Europa), el tercer grupo más grande de la Eurocámara.

El portavoz de Economía y secretario general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, fue quien confirmó este domingo la presencia de Milei al 'Europa Viva 25'. Así lo avanzó el representante de Vox en Sevilla, donde explicó que en el acto el presidente de Vox, Santiago Abascal, estará acompañado de otros dirigentes políticos de distintas partes del mundo.

La última visita del presidente a Madrid fue el pasado mes de junio, cuando asistió al foro ultra y cripto Madrid Economic Forum. En aquella ocasión, su viaje coincidió con la polémica por la presunta estafa con la moneda $LIBRA. En esta ocasión, las condiciones son similares: la imagen del ultraderechista se desplomó en Argentina después del caso de corrupción que envuelve a su Gobierno.

El Gobierno no tuvo una estrategia clara para limitar el daño que está produciendo el caso de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelado a partir de unos audios filtrados a un canal de Internet de Diego Spagnuolo, hasta la semana pasada titular de dicha agencia. Este domingo, Milei se enfrenta a su primer test electoral tras las revelaciones: las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, a las que trató de convertir en una contienda nacional polarizando con el kirchnerismo.