Sin movilizaciones del kirchnerismo y con un fuerte operativo de seguridad, Cristina espera el fallo de Vialidad

Hay máxima tensión en la previa al fallo de este martes del Tribunal Oral Federal número 2 sobre Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Mientras en el kirchnerismo aún no está definida la posibilidad de movilizarse en favor de la vicepresidenta –que considera que la condena en su contra “ya está escrita”–, en la Ciudad se está montando un fuerte operativo de seguridad, según pudo saber elDiarioAR.

La lectura de la sentencia en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz no tiene horario estipulado, pero se especula que sea después cerca de las 18. La vicepresidenta es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita, delito por el cual el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión.

Desde las 13.30 los tribunales federales de Comodoro Py permanecerán cerrados al público. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso leerán desde allí su fallo, aunque los acusados seguirán la audiencia de manera virtual. Como cada vez que se conectó de manera remota, la vice estará en su despacho del Senado. Tiene la obligación de estar con la cámara encendida al momento de la lectura.

Es probable entonces que, de ocurrir, las movilizaciones sean en las inmediaciones de los tribunales en el barrio porteño de Retiro o en la Plaza de los Dos Congresos. En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta están preparando medidas para ambos sitios, aunque también para otros puntos claves del microcentro, como son la Plaza de Mayo y el Obelisco.

“Se está armando un fuerte dispositivo de prevención por cualquier eventualidad”, afirmaron a este medio desde la administración porteña. Se evitó precisar el número de efectivos de la policía de la Ciudad que estarán a disposición, pero estarán “sobre los lugares que por lo general suelen realizarse las manifestaciones”, agregaron en Uspallata.

Del operativo está a cargo el ministro del área, Marcelo D'Alessandro, quien justo este fin de semana fue señalado como parte de un plan para enmascarar un viaje a Bariloche denunciado como “dádivas”, en el que también participaron los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, el procurador porteño, Juan Batista Mahiques; el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth, y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.

El kirchnerismo, a la espera del fallo

Frente a la decisión preventiva de la policía de la Ciudad, en el kirchnerismo no hubo un llamado explícito a que sus militantes se movilicen. En La Cámpora consideran, de alguna manera, “suficiente” la demostración de fuerza que hizo el aparato en el reciente acto de la vice en La Plata, pero todo puede cambiar al momento de la lectura.

Un operador kirchnerista recordó el episodio de movilización y represión cuando el Congreso, a instancias de Mauricio Macri, buscaba sancionar la ley de movilidad jubilatoria: cree que este martes podría repetirse una marcha de esas características y que sea espontánea. En Cambiemos siempre apuntaron que los manifestantes tiraron “14 toneladas de piedras” a la policía.

“El horno no está para bollos. El poder judicial tiene la imagen por el piso y no los vota nadie”, señaló la fuente, que aclaró que La Cámpora no tiene, a priori, movilizar. Hay preocupación por si el tribunal dicta la inhabilitación para que Cristina Kirchner pueda volver a ocupar cargos públicos, aunque la sentencia no quede firme ahora.

“Nosotros estamos en estado de alerta y movilización”, dijo Andrés “Cuervo” Larroque en declaraciones radiales. Además del fallo también están los fundamentos y es probable que los fundamentos no estén el mismo día. Por eso digo, es un proceso que tiene su tiempo, no es una cosa de un día. Hemos hecho muchas movilizaciones y vamos a estar predispuestos para todas las que haya que hacer. Es prudente siempre elegir el mejor momento, el mejor lugar y el motivo“, completó.

“No sé que voy a hacer el 6. Me voy a poner escuchar el fallo y después veré”, sostuvo el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, del entorno de la vice, sin definición concreta, pero abierto a las posibilidades.

La CGT tampoco comunicó ninguna medida, pero uno de sus triunviros, Pablo Moyano, reveló que los gremios tendrán libertad de acción de haber condena. “Se está analizando la posibilidad de una movilización. No hay nada resuelto y si se hace, seguramente los gremios van a tener libertad de acción”, manifestó el sindicalista.

El titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, hombre cercano al presidente Alberto Fernández afirmó: “Tenemos que tener la capacidad, la templanza y la decisión de expresarnos en las calles y de todas las maneras posibles, porque lo que puede pasar esta semana es muy pero muy grave”.

También en el Movimiento Evita hubo diálogo al respecto en las últimas horas, pero desde la UTEP, el gremio de las organizaciones sociales, afirmaron a elDiarioAR que siguen los pasos de La Cámpora.

Este lunes, con Juan Grabois a la cabeza, el Frente Patria Grande realizó una atípica protesta frente a los tribunales de Comodoro Py. Simularon un partido de fútbol “por la justicia”, enfrentando a los equipos de “Los Mufa” –representado por funcionarios del PRO– y la Argentina –con CFK de capitana–. En la intervención, el árbitro, que era el Poder Judicial, tenía el apoyo de la barra del Liverpool –el nombre del equipo donde juega el fiscal Diego Luciani– y era “comprado” por los jugados macristas.

“A uno le puede gustar más o menos Cristina, Vidal, Milei, pero los vota la gente y los podés reconocer en la calle. Hay gente que no vota nadie. Nadie conoce la cara de Ercolini. Hay un poder oculto en la argentina que maneja los hilos de la patria”, cuestionó Grabois tras la protesta.

Bajo el lema “Paremos el golpe en la calle, vamos en defensa de Cristina”, este martes sí habrá una movilización dirigida por Luis D'Elía, de la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat (FTV). Desde las 10 habrá una marcha de Liniers –avenida Rivadavia y General Paz– a Comodoro Py. “Vamos a hacer un nuevo piquete y cacerola”, anunció el dirigente, recordando los episodios del 2001.

MC/MG