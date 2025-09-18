No hay dos sin tres: el Senado busca este jueves voltear el veto a la ley de ATN

Menos de 24 horas después de que la Cámara de Diputados volteara el veto a la emergencia pediátrica en el Garrahan y al financiamiento universitario, el Senado sesionará este jueves para asestarle una nueva derrota al Gobierno. La oposición buscará, esta vez, insistir en la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que habían impulsado los gobernadores.

El Gobierno no tendrá ni un minuto de respiro. A partir de las 11, la Cámara alta sesionará con un temario amplio que incluirá, como frutilla del postre, el veto a la ley de reparto automático de ATN. La iniciativa, que busca forzar al Ejecutivo a distribuir mensualmente los fondos de los ATN según la ley de coparticipación, había sido aprobada con el respaldo de los 24 gobernadores.

El proyecto había sido gestado como un mecanismo de presión de los gobernadores para con Javier Milei. Irritados ante la ausencia de recursos para la obra pública, los mandatarios decidieron avanzar con una ley que obligase al Ejecutivo a distribuir los recursos como forma de iniciar las negociaciones. Tras la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses, sin embargo, los gobernadores le advirtieron a Milei que, si quería retomar las conversaciones, tenía que abstenerse de vetar la ley.

El presidente la vetó igual y, ahora, el Senado buscará hacérselo pagar.

Gobierno débil, oposición empoderada

El peronismo se siente empoderado tras el triunfo de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires. Por lo que, apenas Milei anunció el veto a la ley de ATN, José Mayans comenzó a trabajar para convocar una sesión que funcionase como espejo de lo que ocurriría en Diputados con el tema Garrahan y universidades nacionales. Se acercó hacia algunas de las espadas del radicalismo y de las fuerzas provinciales, tanteó voluntades y viajó a Buenos Aires para trabajar en la convocatoria.

Fue el libertario Bartolomé Abdala, en funciones como presidente provisional mientras Victoria Villarruel estaba a cargo del Ejecutivo (porque Milei estaba en Paraguay), quien convocó a los jefes de bloque opositores para organizar la sesión. Se resolvió incluir otros proyectos, como la Ley Nicolás, que tiene media sanción en Diputados y busca evitar diagnósticos médicos errados y reducir los casos de mala praxis. También se tratará un proyecto que endurece las penas de las muertes producidas en accidentes viales.

El primer proyecto a tratar, sin embargo, será el veto a la ley de reparto de ATN. Ya cuando se aprobó en julio en el Senado -que es donde se debatió primero y es por eso que el veto debe pasar primero por la Cámara alta- la ley fue aprobada casi por unanimidad. Recibió 56 votos a favor y solo uno en contra, proveniente del cordobés Luis Juez.

En este escenario, la oposición descuenta que podrá conseguir los dos tercios. “El tipo se está suicidando”, desliza un senador peronista, que observa como Milei no logra reaccionar frente a las distintas embestidas opositoras. Y sospecha que, este jueves, no será la excepción.

