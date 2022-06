Alberto Fernández defendió su discurso ante Biden: “No hubo sobresaltos, ellos sabían lo que iba a decir”

“Fui muy honesto. Ellos saben lo que quería trasmitir y lo que iba a decir. No hubo ningún sobresalto”. Alberto Fernández descartó con esas palabras que su duro discurso en la Cumbre de las Américas -ayer en Los Angeles- pueda afectar la relación bilateral con Joe Biden con quien se verá, a fines de julio, en la Casa Blanca, y negó haber recibido reacciones en contra de ese mensaje. Además, el mandatario argentino contó que su Gobierno mantiene conversaciones con funcionarios de Estados Unidos para pulir los detalles del encuentro con el presidente de ese país.

El jueves por la noche, Fernández participó de la cena de honor para los mandatarios que se realizó en Malibú, y cruzó unas palabras con el presidente estadounidense. “De ningún modo hubo un reproche del presidente Biden. Al contrario, fue muy generoso conmigo”, aseguró en un contacto que mantuvo con medios argentinos que cubren la gira, entre ellos elDiarioAR.

El pedido de renuncia de Luis Almagro como titular de la OEA, la devolución por parte de Estados Unidos de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ahora ocupa Mauricio Claver-Carone y la invitación a la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, fueron tres elementos que sorprendieron por su tenor y, además, por el ámbito donde los manifestó Fernández. La posición de Argentina era conocida pero el tono con que lo dijo y, sobre todo, el planteo de renuncias magnificó el tema.

Según reconstruyó elDiarioAR de fuentes de la comitiva, el jueves hubo contactos cruzados por una cuestión particular: aunque lo de Fernández fue una crítica a dos movimientos -la reelección de Almagro y la designación de Claver-Carone- de la gestión de Donald Trump, la administración Biden lo toma como una objeción a decisiones estratégicas tomadas por el gobierno de EEUU, más allá de quién sea el presidente de turno.

“Fue una jornada valiosa”, dijo Fernández y aseguró que “a pesar de las limitaciones por las ausencias, fue una buena cumbre”. En la misma línea, el mandatario aseguró que el discurso que dio como titular de la CELAC no fue consensuado con los demás países que integran ese organismo porque “el que ejerce la presidente tiene la voz de la CELAC. No tuvimos ninguna reacción en contra. Ayer recibí solo palabras de apoyo. Los discursos no se consensuan, son propios, si no serían documentos”, aseguró.

- ¿Puede afectar la relación bilateral con EEUU?

- Antes de venir tuve demasiadas charlas con funcionarios y dirigentes de los EE:UU y sabían perfectamente lo que iba a decir. Fue una posición muy honesta la que plantee. No hubo ningún tipo de sobresalto. Como terminó mi mensaje, no vine a poner más muros, sino construir puentes. Intercambiamos unas palabras con Biden, en una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario.

- El FMI aprobó la revisión y anticipó modificaciones para el segundo trimestre. ¿El Gobierno evalúa hacer reasignación de gastos, como por ejemplo en material social?

- Nosotros no estamos pensando en acotar ningún tipo de gasto en materia social. Argentina está teniendo un crecimiento realmente muy importante y, por lo tanto, no queremos que ese ritmo se frene o se desacelere. Estamos monitoreando el día a día. Insisto, la ironía es que la Argentina crece y ese crecimiento demanda dólares para los insumos y, a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelven insuficientes para la cantidad de dólares que reclaman o se necesitan en la industria. Es algo que vamos a ir corrigiendo poco a poco. El Fondo ya ha dicho que es necesario recalibrar todo por la inflación que se ha dado en los alimentos en todo el mundo. La inflación de alimentos es un tema que preocupa a todos, hablé de esto con (Justin) Trudeau y con (Jair) Bolsonaro. Es un tema de preocupación en el mundo, por lo tanto cualquier acción de recalibración que tengamos que hacer sobre lo que hemos programado tiene más que ver con una iniciativa del Fondo y que nosotros por supuesto compartimos.

- Esta semana bajaron los bonos argentinos y subió el riesgo país. ¿A qué atribuye esa reacción del mercado, luego de que el FMI aprobó la revisión del primer trimestre?

- Ayer hablé con (Martín) Guzmán y (Miguel) Pesce. Y esta mañana volví a hacerlo. Nosotros esperábamos que por esta época esto podía pasar porque muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones. Creo que la cosa se va a ir ordenando paulatinamente y obviamente seguiremos de cerca el tema para monitorearlo y para intervenir si es necesario.

