“No tiene que ver con el Gobierno”: desligan a Milei de la mujer que ingresó al país con valijas sin declarar en un avión privado

El Gobierno no pudo desconocer el caso de la mujer ligada a la ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) –un espacio en el que han participado Donald Trump y referentes del gobierno de Javier Milei– que ingresó al país en un avión privado con varias valijas que no habrían sido controladas por la Aduana. El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de ofrecer la narrativa oficial que intentó desligarse del episodio que ya desde la oposición exigen que investigue la Justicia.

El funcionario de Milei planteó que Laura Belén Arrieta, representante de la CPAC, no tiene ningún tipo de vínculo con el Gobierno, aunque dijo que habría sido de manera casi fortuita la imagen que la mujer tiene con el Presidente en el marco de la conferencia de ultraderecha. Dijo también que el equipaje denunciado no se habría bajado del avión privado, que aterrizó a fines de febrero en Aeroparque proveniente de Miami, Estados Unidos, y que luego de estar varios días en el país partió hacia España y Francia.

Adorni también señaló a los medios de comunicación y la oposición que se hizo eco de la denuncia por la misteriosa valijera. Sin mencionarlo, acusó particularmente a Carlos Pagni, que dio la primicia en LN+, y habló de “imbéciles” y “maliciosos”.

“La ciudadana nada tiene que ver con el Gobierno”, aseguró Adorni, que evitó especialmente mencionar a Arrieta. “No tenemos ninguna vinculación más allá del episodio de la CPAC”, subrayó el vocero e insistió: “No pertenece y no tiene relación con el Gobierno. Solo tiene vida privada”. Y sobre el supuesto de que más de una docena de valijas del avión no pasaron el control de seguridad, afirmó: “El hecho no existió”.

El vocero presidencial calificó de “episodio fortuito” la foto de Arrieta con Milei en el ámbito de la CPAC. “¡Qué va a ser!”, dijo como una excusa. Afirmó que “es una ciudadana de a pie” y que descendió del avión solo con una valija personal –habló de “un Carry On”– “que pasó por el chequeo correspondiente”.

“Esta persona se sometió a todos los controles sin detectarse nada extraño”, dijo Adorni y detalló que en el operativo de aterrizaje del avión participaron efectivos de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “El avión aterrizó en Aeroparque, recibió los controles de rutina previo a la situación de tránsito para partir a su destino final. Participaron Aduana y PSA. No se bajan estas supuestas o famosas diez valijas: es fácticamente imposible que nadie haya visto las valijas porque no bajaron”, señaló el funcionario.

El episodio tuvo eco político en la Coalición Cívica y el diputado Maximiliano Ferraro denunció en sus redes que hubo una orden oficial para flexibilizar los controles aduaneros.

MC