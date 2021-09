A ocho días de las PASO, el lunes a las 16 juran los nuevos ministros del Gabinete

A ocho días de las PASO que derivaron en una crisis por la derrota del Frente de Todos, el Gobierno inicia la semana con cambios en la composición de su Gabinete, luego de que el presidente Alberto Fernández designara seis nuevos ministros y encabezara en La Rioja una reunión con gobernadores para definir las líneas de gestión, de cara a los comicios parlamentarios de noviembre.

El jefe de Estado retomará el lunes sus actividades en Buenos Aires, tras permanecer el fin de semana en La Rioja, donde el sábado analizó los resultados electorales de las primarias con 15 gobernadores y parte de su Gabinete, poco después de haber anunciado cambios en la composición de seis ministerios, con la designación de nuevos titulares en esas carteras.

Mañana, a partir de las 16, se realizará en Casa de Gobierno el acto de jura de los ministros designados y, de esa forma, asumirán formalmente sus cargos Aníbal Fernández, al frente del Ministerio de Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyck, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.

Además, en la nueva estructura gubernamental, el gobernador de Tucumán Juan Manzur será el nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Santiago Cafiero, quien se desempeñará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los cambios se completan con Juan Ross a cargo de la secretaría de Comunicación y Prensa.

En la reunión que mantuvo en La Rioja, el presidente Alberto Fernández aseguró que el federalismo es una política central de su gobierno. "Me reuní con nuestros gobernadores de todo el país en La Rioja. El federalismo es una política central de mi Gobierno. Por eso, los candidatos que designé son también los candidatos de quienes gobiernan las provincias", subrayó en Twitter. "Nos hemos comprometido a acelerar la gestión del nuevo esquema de anuncios sociales y económicos para dar respuesta a quienes más nos necesitan. En unidad corregiremos rápido todo lo que haya que corregir en cada rincón de la Argentina".

La reunión fue convocada tras la derrota del Frente de Todos en las recientes elecciones Primarias (PASO) y a pocas horas de que el jefe de Estado decidiera la nueva conformación de su gabinete, anunciada en la noche del viernes.

El Presidente y los gobernadores analizaron los resultados electorales del pasado domingo en cada provincia y a nivel nacional y se comprometieron a “corregir rápido todo lo que haya que corregir”. Coincidieron en que las elecciones del 14 de noviembre se ganan "con más peronismo y con un shock de consumo para darle respuestas a los que menos tienen", según la información oficial.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró hoy que fue una "muy buena reunión" entre Fernández y los mandatarios Sergio Uñac (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut), además del anfitrión, Ricardo Quintela y el designado jefe de Gabinete, Manzur (hasta hoy a cargo de la gobernación de Tucumán).

De forma virtual también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Capitanich detalló que se analizaron "estrategias de descentralización de políticas públicas" y cómo avanzar hacia un "shock redistributivo", a partir de la certeza de que "se están recuperando muy bien los índices en materia económica".

"Es muy bueno tener una coalición que debate con pasión y contundencia", afirmó Capitanich, en diálogo con Radio 10, en una entrevista en la que pidió "dejar de repetir los marcos mentales de la oposición" y pronosticó que la recuperación económica llegará de la mano del peronismo.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados y principal dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, dijo este domingo que “Alberto es quien decidió los nombres del Gabinete y quien decide si los cambios son suficientes".

En una larga entrevista en el programa de Horacio Verbitsky en Radio del Plata, Máximo interpretó la derrota del domingo. “Hubo un enorme sector de la gente que en lugar de votar en contra del FdT decidió no hacer. En los lugares donde mejor nos suele ir esta vez no fue a votar. Nosotros veíamos que iba a haber poca participación pero cuando baja del 70% se vuelve imprevisible lo que pueda suceder”, sostuvo respecto de unas PASO con un 66% de asistencia a las urnas. “Es un electorado que sabe lo que quiere y no podemos enojarnos y eso hay que interpretarlo. La gente quiere vivir mejor”.

“Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos”, sostuvo.

