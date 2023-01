El oficialismo carga contra los gobernadores que no se sumaron al pedido de juicio político a la Corte

Tanto la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, apuntaron este jueves contra los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de San Juan, Sergio Uñac, respectivamente, por no sumarse a la iniciativa del presidente Alberto Fernández para llevar adelante un juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) acusándolos por “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos, en relación a las decisiones del máximo tribunal por temas referidos a la coparticipación y a la composición del Consejo de la Magistratura. En Santa Fe, el diputado Eduardo Toniolli criticó por la misma razón al mandatario Omar Perotti.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Cerruti cuestionó a Bordet al asegurar que había anticipado “su apoyo” al pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia presentado por el Presidente Alberto Fernández, sin embargo el mandatario provincial “cambió su posición” posteriormente.

“El gobernador Bordet participó de la reunión (del martes último) y anticipó su apoyo al pedido de juicio político, motivo por el cual fue incluido en el comunicado. Luego se arrepintió y cambió su posición. La mayoría de los gobernadores comparte la preocupación por el accionar de la Corte”, aseguró la funcionaria.

Según Cerruti, “la Corte Suprema violó la Constitución e intervino sobre el accionar de los otros poderes. El pedido de juicio político se basa en que la Corte intervino en un caso del poder Legislativo con respecto al caso del Consejo de la Magistratura, poniendo en vigencia una ley que estaba derogada, y en la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en donde claramente violó la división de poderes”, dijo. Y agregó: “A veces la gente ve los temas de la justicia como temas alejados de la vida cotidiana, pero esta Corte no solamente es arbitraria en sus fallos y demoras de trascendencia institucional, sino que también ha complicado la vida de la gente con la demora de los fallos. La Justicia en general es uno de los poderes más cuestionados hoy de la Argentina”.

Gioja, contra Uñac

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, manifestó este jueves su “preocupación” ante la decisión del gobernador de San Juan Sergio Uñac de no acompañar la firma el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y estimó que podría haber “un interés personal” en esa postura del mandatario cuyano.

“No vaya a ser que haya un interés personal esté influyendo en el la decisión que tomó el Gobernador que afecta los intereses del conjunto del pueblo de San Juan y las provincias. Esa es nuestra preocupación”, afirmó Gioja en declaraciones a radio AM 750.

El diputado nacional explicó que “la actitud de Uñac” puede estar vinculada a “un condimento especial” en San Juan ya que el actual mandatario provincial aspira a un nuevo mandato.

“Se adelantaron las elecciones para el 14 de mayo, Uñac puede ser candidato a todo menos a Gobernador y Vicegobernador y él quiere una reelección. Esto seguramente va a llegar a la Corte Suprema”, afirmó Gioja.

En ese sentido, el diputado sostuvo que le “extrañó muchísimo” la decisión del gobernador porque “originariamente acompañó” la iniciativa y en sus redes sociales “tenía expresiones en defensa del federalismo y recursos de las provincias”. “A lo ultimo y sin explicaciones dejó de participar en ese grupo de gobernadores”, afirmó Gioja.

Y agregó que “el Presidente y los gobernadores no quieren que se viole la Constitución” en el conflicto por coparticipación y que por eso buscan que “se distribuya correctamente y no se cometan injusticias”.

“El fallo de la Corte es injusto, viola la Ley de Presupuesto y le saca fondos coparticipables a las provinciales para darle a la jurisdicción más rica”, completó Gioja.

El diputado Toniolli criticó a Omar Perotti

Por su lado, el diputado nacional del Frente de Todos y secretario general del PJ Santa Fe, Eduardo Toniolli, fue más contundente y de forma directa aseguró por La García que la posición del gobernador Omar Perotti es “lamentable”.

“El planteo del Presidente y once gobernadores me parece correcto y necesario. Es inevitable, porque en los argumentos que hay en ese pedido aparecen elementos contundentes muy difíciles de desmentir. Más allá de que en juicio penal puedan no ser aceptados como pruebas, en un juicio político se debe hacer algo”, comenzó explicando Toniolli.

Y añadió: “Frente a esto, yo tengo que lamentar la posición del gobernador de mi provincia. Porque la verdad es que si hay algo que aún en la divergencia siempre le reconocí es su defensa del federalismo. Aún reconociendo eso, hace que para nosotros sea todavía más contradictorio el silencio”.

