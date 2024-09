Una ONG macrista le advierte a Milei que la mitad de la población es pobre

Aunque alineado al Gobierno, el macrismo salió a advertirle a Javier Milei sobre la creciente pobreza. Un informe publicado por la fundación Pensar, que encabeza María Eugenia Vidal y que apadrina Mauricio Macri, destaca que en la Argentina hay 25,8 millones de pobres, aproximadamente la mitad de la población. El documento se conoció este lunes, justo en el inicio de la semana en que el INDEC revelará la estadística social durante el primer semestre de la gestión libertaria.

El informe tiene la sutileza de no cuestionar directamente a la Casa Rosada, sino que carga las tintas sobre la herencia de los gobiernos anteriores, sobre todo del kirchnerismo, pese a que la administración de Macri tampoco cumplió su promesa de campaña de “pobreza cero”. El reporte, parte de la serie que publica todos los meses la fundación sobre la coyuntura, hace un repaso histórico de la problemática: “La democracia nos trajo libertad pero no progreso. Desde 1983, Argentina sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres. Es decir que el 82% del crecimiento demográfico fue el crecimiento de la pobreza. Hoy es pobre 1 de cada 2 argentinos y 7 de cada 10 chicos”, afirma en un extracto que consignó el diario Clarín.

El informe califica a la pobreza como “la gran deuda de la democracia”. La fría estadística de que el 70 por ciento de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza se traduce a la dura realidad en que en el país hay un millón de niñas y niños que se saltean la cena por problemas económicos en sus familias.

Para alertar sobre el proceso nacional, pone en perspectiva la situación latinoamericana: “Argentina es el único país de la región que no logró reducir la pobreza en los últimos 13 años, medido por el Banco Mundial”. En una comparativa sobre la evolución de la pobreza en el resto del continente, destaca que en promedio se pudo reducir la pobreza en 20 puntos entre el 2000 y el 2022. Allí aparecen territorios con realidades muy diferentes entre sí, como México, Chile y El Salvador.

Uno de los puntos en cuestión que toma el informe de Vidal es el aporte de la ayuda estatal. “El Estado, ¿presente?” se pregunta, justo cuando Milei acaba de enviar un Presupuesto 2025 al Congreso donde se perpetúa la regla del ajuste fiscal, aunque el rubro de “promoción social” estima que subirá 37,8%, frente al 28% de inflación promedio que dibuja la iniciativa. “Una familia tipo que solamente percibe ingresos por asistencia del Estado se encuentra un 11% abajo de la línea de indigencia y un 60% abajo de la línea de pobreza”. Critica el uso del gasto social de “los sucesivos gobiernos kirchneristas” por supuesta falta de efectividad: “Durante los gobiernos kirchneristas, el gasto social aumentó a un ritmo del 11% anual, 11 veces mayor que el macrismo”.

En ese sentido recuerda que “la crisis de 2001 duplicó la cantidad de beneficiarios de planes sociales y de empleo” y que hubo “un salto mayor aún a partir de 2009 con la introducción de la AUH, cuando la cantidad de beneficiarios casi se triplicó (+185%)”. También cuestiona el peso del Estado en el kirchnerismo: “desde 2007 el empleo público creció el doble que el empleo privado (80% vs 42%).

En el balance estadístico de cuatro décadas de democracia, el promedio es de un 35% de pobres. El punto más alto fue en 2002 –post crisis de Fernando de la Rúa–, con el 65%, y un piso de 25% en dos momentos distintos: principios del gobierno de Carlos Menem y en 2016, primer año completo de Macri, un dato que Vidal quiere ponderar a su favor.

El documento de la fundación Pensar avala en líneas generales el plan de austeridad de Milei, pero advierte: “Después de ordenar la macro, ¿qué?”. Reconoce que “sin una macroeconomía estable, la pobreza no va a bajar”. Y destaca lo que le cuesta al país recuperarse de las sucesivas crisis, tanto producidas por causas endógenas como exógenas. “La hiperinflación, la crisis de 2001 y la pandemia muestran cómo las crisis se pagan caras: toma al menos el cuádruple de años de la duración de la crisis para retomar al nivel anterior de la pobreza”.

MC/JJD