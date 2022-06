La oposición pide que la Justicia investigue la licitación del gasoducto Néstor Kirchner

En medio de las tensiones en el gobierno del Frente de Todos por el escándalo del gasoducto de Néstor Kirchner, que motivó el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández al ministro Matías Kulfas, en una jornada que comenzó con la acusación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a “funcionarios del propio gobierno” de “ejecutar ataques, sin dar la cara, mintiendo y utilizando periodistas”, referentes de la oposición pidieron de manera pública que la Justicia investigue la licitación de las obras claves para la explotación del gas de esquisto de Vaca Muerta.

Por el escándalo del gasoducto, el Presidente echó a Matías Kulfas

“Argentina necesita imperiosamente tener el gasoducto Néstor Kirchner”, tuiteó la diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, en un breve hilo de Twitter. Y continúo: “USD 3.600 millones vamos a gastar este año, teniendo la segunda reserva del mundo de gas no convencional. Las peleas internas y las denuncias mutuas se dilucidan con una Comisión del Congreso que investigue y controle.”

Y adelantó que presentará este lunes el proyecto para la creación de ese organismo “donde la oposición reciba la información y pueda ejercer su acción de control”. “Una obra de esta envergadura exige transparencia, información y control”, cerró.

Argentina necesita imperiosamente tener el #gasoductoNK u$a 3.600 millones vamos a gastar este año, teniendo la 2a reserva del mundo de gas no convencional. Las peleas internas y las denuncias mutuas se dilucidan con una Comisión del congreso que investigue y controle. — Graciela Camaño (@GracielaCamano) 4 de junio de 2022

En sintonía con Camaño, el presidente del bloque de Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Mario Negri, por su parte, afirmó en Twitter que “la Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto, tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente”. “Este tema no queda en una guerra de declaraciones”, consideró.

La Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto "Néstor Kirchner", tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente.

Este tema no queda en una guerra de declaraciones. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) 4 de junio de 2022

El intendente de La Plata, Julio Garro, por su parte, aseguró en Twitter que “esta nueva renuncia en el gabinete nacional muestra una vez más que el Frente de Todos sigue priorizando sus disputas internas por sobre las necesidades de la gente”. Y consideró: “La sociedad es rehén ante este desgobierno y sufre las consecuencias de la inflación, la inseguridad y la falta de trabajo.”

Esta nueva renuncia en el gabinete nacional muestra una vez más que el FdT sigue priorizando sus disputas internas por sobre las necesidades de la gente. La sociedad es rehén ante este desgobierno y sufre las consecuencias de la inflación, la inseguridad y la falta de trabajo. — Julio Garro (@JulioGarro) 4 de junio de 2022

El escándalo por el gasoducto Néstor Kirchner

Este sábado, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la empresa estatal Energía Argentina (ex Enarsa), en manos del cristinista Agustín Gerez, cargó contra el ministerio de Kulfas y lo acusó de montar “operaciones políticas en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner” en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

“A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”, sostiene el comunicado de Energía Argentina.

El comunicado reproduce una captura de Whatsapp con una información off the record del ministerio que recoge las declaraciones de la vicepresidenta y cuestiona las condiciones fijadas para la licitación de los tubos del gasoducto Néstor Kirchner, clave para la explotación del gas de esquisto de Vaca Muerta y cuya licitación está pendiente. “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”, dice el comunicado.

Fernández de Kirchner retuiteó el mensaje de Energía Argentina. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, dice el tuit de la ex presidenta.

