Ordenaron la detención de “Chocolate” Rigau pero no lo encontraron en su casa

La Policía bonaerense se presentó en la casa de Julio “Chocolate” Rigau en La Plata para detenerlo, pero el puntero del PJ bonaerense que había sido encontrado vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, no se encontraba en el domicilio.

“Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense al canal TN.

Ayer, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de “Chocolate” Rigau, por lo que la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular y volver a detenerlo.

Sin embargo, la apertura del teléfono celular no se dará de manera inmediata en tanto el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio primero deberá resolver el planteo de nulidad que había recibido de la defensa. No había emitido respuesta aún por la intervención de la Cámara Federal que había pedido anular toda la causa. Pero con la decisión de los magistrados de Casación María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini de revocar esta resolución, se retomará el proceso anterior contra el puntero político.

Para Casación Penal, el máximo tribunal penal de la provincia detrás de la Corte Suprema bonaerense, los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo actuaron “por fuera de su jurisdicción” para beneficiar a Rigau. En este sentido, señaló que los letrados aplicaron una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, la lógica.

Ahora, entonces, se deberá investigar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por Rigau y, de este modo, determinar posibles complicidades con autoridades políticas o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia gobernada por Áxel Kicillof. También se buscará identificar de qué trabajaban los presuntos empleados a los que Rigau les cobraba el sueldo de $580.000.