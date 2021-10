Una nueva filtración de casi 12 millones de documentos revela los secretos y fortunas de líderes mundiales y magnates en paraísos fiscales y los Estados Unidos

Una filtración de casi 12 millones de documentos derivó en la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela a partir de hoy los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, de más de 330 funcionarios públicos de más de 90 países y de un amplio abanico de celebrities, deportistas y empresarios.

Los Pandora Papers desnudan los negocios offshore del Rey de Jordania; de los presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay hasta Ucrania y Kenia; del primer ministro de República Checa; y del exprimer ministro británico Tony Blair, entre otros líderes. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro extraoficial de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin y de más de 130 multimillonarios alrededor del mundo. Develan los dueños secretos de aviones privados, yates, mansiones y obras de arte de Picasso y Bansky, por citar algunos casos.

En el caso del mandatario chileno, Sebastián Piñera, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa la compraventa de Minera Dominga a través de una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas, junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia. Nueve meses después de que Piñera asumiera su primera presidencia, en diciembre de 2010, la familia del mandatario dejó el negocio en manos de Délano. Para desprenderse del negocio se firmó un acta en Chile por US$14 millones y otra en el paraíso fiscal por US$138 millones. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, pero el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, en medio de reclamos ambientalistas.

El gobierno de Piñera no promovió la protección ambiental, pese a haber rechazado otro proyecto en la zona y a las demandas ambientalistas. De esta forma, la familia presidencial recibió finalmente su tercera cuota. El gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el Presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

Panama Papers recargado

La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panamá Papers de ICIJ, que sacudió el mundo en 2016. La nueva información revela a los verdaderos dueños de más de 29.000 sociedades offshore: encabezan el ránking de beneficiarios finales de compañías en paraísos fiscales Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil. Le siguen Ucrania, Venezuela, Chipre, Italia y Guatemala.

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos se destacan un castillo en la Riviera Francesa valuado en US$22 millones -con cine privado y dos piscinas-, comprado a través de sociedades offshore por Andrej Babiš, el primer ministro de República Checa.

Tampoco las celebrities son ajenas a los paraísos fiscales: en los Pandora Papers figuran desde la diva de la música pop Shakira hasta la supermodelo Claudia Schiffer. Ambas aseguraron haber declarado sus tenencias debidamente.

Por lo menos 11,3 billones de dólares están ocultos en el mundo offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Controlar activos offshore o usar sociedades de papel no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan de estas firmas para llevar a cabo sus asuntos financieros. Sin embargo, muchas veces canalizan las ganancias de los países de origen -con impuestos elevados- hasta sociedades de papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal. Y el uso de estas guaridas es particularmente controversial para las figuras políticas.

Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore: compañías, cuentas bancarias, fideicomisos. Se utilizan para resguardar dinero, comprar propiedades, vehículos, embarcaciones, aviones y obras de arte. También para canalizar dinero alrededor del mundo.

ICIJ trabajó asociado a un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes examinaron la filtración meticulosamente, consultaron cientos de fuentes en on y off the record y cruzaron los datos con archivos judiciales y registros públicos de sus países.

Ricos y bien conectados

La realeza no quedó al margen de los Pandora Papers: hay tres mansiones en la costa de Malibú, que el Rey de Jordania, Abdullah II, compró por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, cuando los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Los Pandora Papers muestran que un contador inglés trabajó con colegas en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar al rey de Jordania a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido, de manera secreta, por más de US$106 millones. Entre otras, una propiedad de US$23 millones que domina una playa de surfistas en California. Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, adujeron razones de seguridad y privacidad y aseguraron que nunca malversó fondos públicos.

Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos por la pandemia del Covid-19. En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a promover más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994.

Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se volvieron dueños de un edificio Victoriano de US$8,8 millones cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair evitaron el pago de US$400.000 en impuestos.

Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito -según ella- consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen regulatorio de Reino Unido”. La sociedad está ahora disuelta.

Las sociedades offshore no distinguen continentes ni ideologías. En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas, según la investigación de ICIJ y Poder360. “No deberías sentir vergüenza por ser rico -dijo Guedes-, debes avergonzarte por no pagar impuestos”.

Guedes figura como accionista de Dreadnoughts International Group, una “shelf company”, un tipo de compañía que se inscribe en un paraíso fiscal y puede permanecer sin actividad durante años, hasta que alguien decide darle un uso. Los documentos muestran que el ministro del presidente Jair Bolsonaro invirtió en 2014 al menos US$8 millones en la compañía, registrada a su nombre, el de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes y el de su hija.

Otro poderoso de la economía de Brasil, el presidente del Banco Central, Campos Neto, aparece con dos sociedades, Cor Assets y ROCN Limited, registradas en Panamá y en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. La compañía se abrió para invertir en activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Tanto Campos como Guedes han negado que hayan realizado operaciones ilícitas.

En Colombia, la alianza entre El Espectador-CONNECTAS investigó a dos expresidentes: el liberal César Gaviria Trujillo (1990-1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Ambos mantienen una notable influencia política y acudieron a los servicios offshore cuando ya habían dejado el poder.

Estoy muy triste porque mi estado fue el que abrió la caja de Pandora, Susan Wisner — Exlegisladora de Dakota del Sur, Estados Unidos.

Gaviria constituyó en 2010 con uno de sus hermanos y otros socios una sociedad en Panamá con la que pasó a controlar una firma colombiana relacionada con el sector de los hidrocarburos. Pastrana pudo mantener en el anonimato una sociedad en Panamá y administrar desde ahí parte de su patrimonio familiar.

Estados Unidos offshore

Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado del país del norte escasamente poblado. El valor de los bienes guardados en trusts o fideicomisos de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década. Una de las causas fue que en diciembre de 2018, Bahamas -uno de los paraísos fiscales del Caribe- lanzó una legislación que obligaba a las compañías y trusts o fideicomisos a declarar sus dueños reales (beneficiarios finales). Algunos políticos se quejaron porque el registro ahuyentaría a clientes ricos.

“Estoy muy triste porque mi estado fue el que abrió la caja de Pandora”, dijo Susan Wismer, una ex legisladora de Dakota del Sur, a ICIJ.

Uno de los presidentes que recurrió a Dakota del Sur es el actual mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza. Las aspiraciones políticas del exbanquero lo llevaron a cambiar la estructura de las empresas que tenía fuera de su país. Los Pandora Papers revelan que Lasso aprobó que las acciones y activos de entidades panameñas se transfirieran a dos fideicomisos que habían sido creados en Dakota del Sur, a finales de 2017.

Estos dos fideicomisos son Bretten Trust y Liberty Trust. Sin embargo, en los archivos Pandora Papers no se tiene información sobre los beneficiarios de estas entidades. Al ser consultado, Lasso aseguró: “No tengo ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo” con estas entidades.

Con estos cambios, los activos que estaban en manos de entidades domiciliadas en Panamá, país considerado por Ecuador como un paraíso fiscal, quedaron en fideicomisos establecidos en Estados Unidos. De ese modo, el exbanquero cumplía con la ley ecuatoriana, que entró en vigencia en septiembre de 2017, que prohíbe a candidatos políticos ser beneficiarios de offshore.

Los Pandora Papers documentan, además, la relación que Lasso mantuvo con once entidades, creadas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware, otro estado de los Estados Unidos con grandes flexibilidades financieras e impositivas. Todas fueron canceladas, algunas incluso antes de que se aprobara la ley de 2017. Algunas entidades se relacionaban con su patrimonio personal y la herencia para su esposa, hijos y nietos. Para el presidente ecuatoriano, el uso de cualquier entidad internacional “fue perfectamente legal y legítimo, y ese uso representa la organización ordinaria y legal de actividades internacionales lícitas”.

*Editado por el equipo argentino de ICIJ.

