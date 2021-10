Zulemita recurrió a las offshore para cobrar una deuda de Emir Yoma y financiar su concesionaria de autos con un banco nigeriano

Zulema María Eva Menem, Zulemita, hija y heredera del expresidente Carlos Menem, aparece vinculada a cuatro sociedades offshore radicadas en Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Pandora Papers. Las compañías de papel estuvieron operativas entre 1997 -mientras su padre era mandatario- y 2009. Se utilizaron para intentar recibir una deuda familiar incobrable de Emir Yoma y tramitar un supuesto crédito de un banco nigeriano para fondear su negocio de venta de autos: la concesionaria Toyota frente al estadio de River Plate.

Los documentos que integran la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a los que accedió elDiarioAR junto con La Nación e Infobae*, también revelan que una de las sociedades se usó para inscribir una embarcación de su exesposo italiano y una cuarta offshore, para cuestiones referidas a alquileres en Miami. Zulemita dijo al equipo argentino de Pandora Papers que ninguna de las operaciones involucró dinero de su padre.

Las cuatro sociedades fueron operadas a través de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio.

“Si bien mi padre estuvo en la función pública, yo jamás lo hice, y estoy en la actividad privada desde mis 18 años, incluso antes de terminar mis estudios en Comercio Exterior. Mi padre jamás se involucró ni participó en mis empresas”, dijo Zulemita Menem al responder las consultas del equipo argentino de ICIJ.

Una deuda y un barco

Zulemita Menem fue beneficiaria de un pagaré por una deuda “privada y familiar” de Emir Yoma, hermano de su madre y exasesor presidencial de Carlos Menem. Emir terminó preso por el contrabando de armas en 2001 y estuvo involucrado en varias denuncias de corrupción, como el Swiftgate. Según los Pandora Papers, Zulemita cedió ese pagaré a su favor a una offshore: Ralsen Properties Limited, una firma registrada en Islas Vírgenes Británicas en 1997, con dos “prestanombres” en su directorio que proveyó el estudio panameño.

“Tuve que iniciar un reclamo judicial para que Emir Yoma me abonara una deuda privada que lamentablemente nunca pude cobrar, ni en los Estados Unidos, ni en la Argentina”, se limitó a informar Zulemita. En mayo de 2004, Ralsen Properties Limited emitió un poder a favor del abogado argentino Cristian Martínez Rey, para que pudiera “llevar adelante cualquier pleito judicial a nombre de la sociedad”. Zulemita dijo que esa gestión “fue pura y exclusivamente para iniciar el juicio en la Argentina” contra su tío y que ella no tuvo más relación con la firma de las Islas Vírgenes desde que se frustró el cobro del crédito a Emir Yoma “aproximadamente en 2005”. Su abogado, sin embargo, tuvo el poder judicial de la sociedad y llevar adelante cualquier juicio en su nombre hasta al menos abril de 2009, según uno de los documentos de Pandora Papers.

La hija del expresidente no quiso detallar el monto del pagaré ni el origen de la deuda. ICIJ también buscó, a través de tres miembros de la familia, obtener la versión de Emir Yoma sobre la supuesta deuda incobrable a la que se refirió su sobrina. Sin embargo, nunca recibió respuesta.

Zulemita también figuró con un poder para operar con la firma Belclair Holdings, creada en 2004, junto a su exesposo, el italiano Paolo Bertoldi, con quien tuvo su primer hijo.

Bertoldi y Menem se casaron en junio de 2003, en Santa Margherita Ligure, Génova. Vivieron en Miami pero la relación se tornó conflictiva desde que Zulemita decidió que el hijo de ambos naciera en Argentina, según contó la empresaria en diversas entrevistas. La pareja llegó a protagonizar denuncias cruzadas en la Justicia y se divorció formalmente en 2007, pero estuvieron separados desde mucho antes.

Según los Pandora Papers, a través de Belclair Holdings, Bertoldi vendió una embarcación llamada “Riccione” y emitió un documento para autorizar la venta de un condominio en Gibraltar. Zulemita tuvo un poder sobre la firma entre el 12 de noviembre y el 6 de diciembre de 2004. Lo recuperó el 18 de abril de 2006. “Compartí la propiedad de la embarcación con mi exmarido y un poder para hacer trámites referentes al barco. Desconozco si la sociedad tuvo propiedades en Gibraltar u otras jurisdicciones, ya que la sociedad era de mi exmarido y la manejaba él. El poder me lo revocó -en 2004- Paolo por los conflictos originados en el divorcio y luego me lo otorgó nuevamente porque decidió vender el barco y necesitaba mi conformidad”, explicó Zulemita. La embarcación se vendió por unos US$130.000, dijo la empresaria.

Bertoldi fue presentado por los medios como un poderoso empresario y el italiano llegó a adjudicarse haber sido el responsable de que su esposa se reconciliara con su padre en 2003, luego de una etapa de alejamiento entre ambos. Zulemita logró reconciliarse con su padre y lo acompañó hasta el día de su muerte, el 14 de febrero último.

Su exesposo no era "ni príncipe ni mendigo”, dijo Zulemita en declaraciones públicas, y aclaró que se dedicaba a exportar aceites. Actualmente, su ex vive en Bahamas. El equipo argentino intentó localizar a Bertoldi en el país caribeño, pero no fue posible dar con el empresario hasta el momento.

Miami

Zulemita y Zulema Yoma, en tanto, obtuvieron en febrero de 2002 un poder para operar la firma Menfield Holdings Limited. Siempre de acuerdo a los registros de Alcogal, en octubre de ese año la sociedad habría tomado un préstamo de la firma Broadbeach Inc. por U$400.000 para la compra de propiedades en Miami. En el registro de la propiedad de Florida, sin embargo, no figuran inmuebles a nombre de esa firma. En febrero de 2004, una carta informó que Sofisa Holdings International “antes llamada Menfield Holdings Limited” revocó el poder a nombre de Zulema y Zulemita.

Consultada por el equipo argentino de ICIJ, Zulemita advirtió que “no adquirió ninguna propiedad a través de Menfield (o Sofisa)” pero reconoció que le alquila “diferentes propiedades” en Miami a Broadbeach Inc. “Me comuniqué con la gente de Broadbeach y me informaron que no existen en sus libros constancia de un préstamo a Menfield”, señaló la hija de Menem.

La concesionaria de Núñez

Zulemita también operó offshore para su negocio en la concesionaria Toyota, marca que representa desde hace 23 años. Era julio de 1999, la heredera tenía 28 años y restaban casi seis meses para que su padre dejara la Casa Rosada. La joven acudió al estudio panameño Alcogal, junto con un socio, para instrumentar un supuesto crédito bancario que les permitiera fondear su flamante emprendimiento. De acuerdo a los Pandora Papers, el 29 de julio de 1999, la junta de directorio de la offshore Nustal Enterprises se reunió en Panamá y resolvió que “para el manejo adecuado de los fondos de la corporación era conveniente abrir una cuenta bancaria en el Guaranty Trust Bank con fideicomiso de garantía” y determinó que la cuenta “sea abierta y operada por Zulema Maria Eva Menem”, el nombre completo de Zulemita.

“Al inicio de una de mis actividades comerciales -con Toyota- resultó necesario la apertura de una cuenta con fondos de quien en ese momento era mi socio, a fin de garantizar un préstamo”, explicó Zulemita. La hija del expresidente fue socia de Jorge Cupeiro, un célebre piloto de automovilismo que luego se dedicó a la venta de autos deportivos y de colección.

Zulemita y Cupeiro -fallecido este año- fueron socios (con el 50% de las acciones cada uno) en dos empresas: Núñez Autos SA y Videncia SA, ambas inscriptas en avenida Figueroa Alcorta 7576, frente al Monumental, donde todavía funciona la concesionaria Toyota, según los documentos presentados por la compañía en el Inspección General de Justicia (IGJ).

Un negocio exitoso

Según consta en los documentos oficiales, a los que accedió el equipo argentino de ICIJ, Núñez Autos SA sólo tiene un balance disponible que corresponde a su ejercicio de 1998, el primero. Por entonces, Cupeiro tenía 61 años y Zulemita, 28. En ese balance no consta ningún crédito con Guaranty Trust Fund. Sólo figura una deuda sin identificar por 1.086.314 pesos (por entonces equivalentes a dólares), que representaba el 75% del pasivo de la compañía. El negocio dio buenos resultados: solo en 1998 registró ventas por casi 4,7 millones de pesos/dólares.

Consultada por la firma de las Islas Vírgenes, Zulemita dijo que, cuando inició su actividad, Núñez Autos SA “recibió un préstamo que figura en los libros contables de parte del Guaranty Trust Bank que fue garantizado por (la offshore) Nustal Enterprises cuyos fondos fueron aportados por Cupeiro”. Agregó que “el préstamo fue oportunamente cancelado” y que fue liberada la garantía de Cupeiro.

El Guaranty Trust Bank nació en Nigeria en 1990 como una entidad financiera y LLC (similar a una sociedad de responsabilidad limitada). Recién en 2002, tres años después de otorgar el crédito a Cupeiro y Zulemita, obtuvo licencia para operar como banco a nivel mundial y en 2007 se convirtió en el primer banco africano en cotizar en la bolsa de Londres. Hoy opera en Costa de Marfil, Gambia, Kenia, Ghana, Liberia, Tanzania y Uganda, entre otros países. También en Reino Unido.

Si bien mi padre estuvo en la función pública, yo jamás lo hice, y estoy en la actividad privada desde mis 18 años, incluso antes de terminar mis estudios en Comercio Exterior. Mi padre jamás se involucró ni participó en mis empresas.

“Nustal Enterprises era de Cupeiro, no mía, y la cuenta bancaria nunca recibió fondos ni de mis padres ni de ningún familiar”, enfatizó Zulemita.

Videncia SA, otra empresa que compartieron Zulemita y Cupeiro, también nació en 1998 y desde el inicio registró una deuda por 340.000 dólares por una hipoteca con el "Credit Banker International SA", según el balance de ese año, que se saldó en el plazo de dos años. Tampoco hay registros en IGJ sobre un préstamo del banco nigeriano.

La empresa Videncia (inmobiliaria) comenzó con un capital social de 12.000 pesos, pero recibió un aporte de capital irrevocable de un millón de pesos de origen no especificado en los balances, según los documentos de la IGJ. Para 2001 tenía un patrimonio neto de más de 2,6 millones de pesos/dólares. En 2002, Zulema Yoma (madre de Zulemita y exesposa de Carlos Menem) sustituyó a Cupeiro en Vivencia SA y pasó a tener su 50% de las acciones, según consta en el organismo de control.

Consultada para esta nota, Zulemita Menem dijo: “No está de más aclarar que todas mis cuentas en el país y en el extranjero están en mi declaración jurada impositiva”. Y agregó: “Respecto a los servicios del estudio Alcogal, ya no soy cliente del estudio. Por ser una persona políticamente expuesta, el estudio consideró oportuno no brindarme más sus servicios”. Pero no respondió en qué fecha Alcogal decidió que Zulemita era una persona “políticamente expuesta”, ya que le prestó servicios durante la presidencia de su padre.

El equipo argentino de ICIJ intentó durante las últimas semanas comunicarse con las hijas de Cupeiro y su viuda para conocer su versión de los hechos relatados por Zulemita. Sin embargo, la familia no respondió las reiteradas consultas que se realizaron a través de un familiar.

"Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos", dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

