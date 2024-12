El papa Francisco dijo que “hacer ajuste en la educación es el suicidio programado del país” y que es “criminal”

El papa Francisco cuestionó los recortes presupuestarios en la educación, y en especial a las universidades, al sentenciar que “no se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo”. Fueron alusiones directas a la poítica educativa del gobierno de la Libertad Avanza, encabezado por el presidente Javier Milei. Las declaraciones las realizó en el marco de entrevista que le concedió en el Vaticano a la periodista Bernarda Llorente, exdirectora de Télam durante la gestión de Alberto Fernández, y se transmitió a través de YouTube en la tarde de este viernes por la señal Orbe 21.

“Hacer ajuste en la educación es el suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen”, aseveró.

Las frases del pontífice, sin mencionarlo, hacían alusión directa al desfinanciamiento educativo de la actual gestión que, entre otras medidas, eliminó el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y desfinanció a las universidades y al sistema de ciencia, y a las marchas federales y las numerosas protestas que se realizaron durante 2024, que probablemente fueron las manifestaciones más masivas en contra del gobierno libertario.

Francisco dijo que “la educación es un alimento”, “la comida del alma, de la mente, del espíritu”. “A veces, en los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, una de las víctimas principales es la educación. O te la hacen ideológica, para cambiar la cabeza, o te la van podando lentamente, en el caso liberal. Y solamente los hijos de los ricos pueden tener un acceso educativo superior”, dijo el Papa.

Jorge Bergoglio dijo que “en nuestra patria la historia de la educación es muy linda” y que “siempre nuestro pueblo tuvo la percepción, el sentimiento de que la educación es una de las cosas que no se toca”. “La escuela... la escuela es como un segundo hogar, así nos la presentaban”, dijo Francisco y cuestionó la posibilidad de que “solamente tengan acceso a la universidad los hijos de los ricos”.

“El pueblo necesita formar cabeza. Necesita una cultura universitaria grande. Un país tiene que proveer a que su universidad cree los nuevos cerebros del futuro. En eso Argentina tenemos buena fama, porque cuántos profesionales nuestros los reclaman desde el extranjero. Tenemos muy buena fama. Esperemos que la universidad siga con este prestigio”, dijo el pontífice.

En la entrevista, que duró 46 minutos, Francisco repasó otros asuntos candentes de 2024, como los conflictos, las desigualdades, la crisis medioambiental, el consumismo desenfrenado y la tecnologías que amenazan con socavar la naturaleza humana. Además, la educación, el negacionismo, la necesidad del diálogo como contracara de las guerras, el perdón y el humanismo.

La entrevista de Llorente a Francisco se produjo a pocos días después del Sínodo de los Obispos, considerado un hito de su papado, que trajo nuevas voces y debates a una estructura eclesiástica cada vez más horizontal. Además, se realizó a pocos días del comienzo del Jubileo 2025, una celebración mundial anclada en un mensaje de perdón y esperanza.

