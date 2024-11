Werthein explicó por qué no fue al encuentro con el Papa por los 40 años del Tratado de Paz con Chile

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, y el embajador de Argentina ante la Santa Sede, Pablo Beltramino, insistieron este lunes en la necesidad de continuar con la amistad y colaboración entre ambos países, durante la ceremonia con el papa Francisco este lunes en el Vaticano para conmemorar el 40 aniversario del Tratado que dio fin al conflicto territorial de Beagle.

Aunque había anunciado su presencia, el ministro argentino de Exteriores, Gerardo Werthein, no estuvo presente por “razones de agenda”, según indicaron a Efe fuentes diplomáticas, por lo que le reemplazó el embajador Beltramino.

Horas antes, el canciller Gerardo Werthein había confirmado que no asistiría al encuentro con el Papa debido a un “desencuentro” y “hechos desafortunados” con autoridades del país de Gabriel Boric durante la cumbre del G20 celebrada en Brasil.

“No voy a ir. Tenemos un profundo respeto por el Papa y con el Vaticano, pero desafortunadamente a veces ocurren hechos dentro de las relaciones bilateral que complican las cosas. En el G20 tuvimos algunas circunstancias que aconsejaban que este no es el mejor momento para hacernos presentes personalmente”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones al canal TN.

“Esta no concurrencia de mi parte tiene que ver un poco con lo que ocurrió en Brasil. Tuvimos un desencuentro que prefiero no particularizar. Ellos conocen lo que ha ocurrido y yo le he enviado una carta. La Argentina, lejos de tener problemas, tiene una muy buena relación”, indicó Werthein.

Luego del revuelo que se generó por su ausencia y la sorpresa que expresó El Vaticano, el canciller argentino dijo que pronto se reunirá con el Santo Padre.

“A la brevedad, y cuando el santo padre lo disponga, yo voy a estar muy gustoso de ir a visitarlo, saludarlo y presentar mis respetos”, expresó.

En tanto, sostuvo que más allá del cruce entre el presidente Javier Milei y su par chileno en Río de Janeiro, la relación bilateral está “intacta”.

“A veces los vínculos entre personas pueden tener ciertos tropiezos, pero sigue siendo un país hermano y vecino”, agregó.

El Papa deseó que la paz y la cooperación entre Argentina y Chile se profundicen

El papa Francisco deseó este lunes que el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, que puso fin, gracias a la mediación vaticana, a un conflicto territorial hace 40 años, sea “un modelo a imitar” ante los actuales conflictos.

También anheló que el camino de la paz y la cooperación entre ambos países “pueda seguir siendo profundizado para el bien de los dos pueblos”.

Francisco presidió este lunes una ceremonia por el 40 aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile por la disputa del canal de Beagle, “que evitó el conflicto armado que estaba por enfrentar a dos pueblos hermanos y concluyó con una solución digna, razonable y ecuánime”.

“Espero que el espíritu de encuentro y de concordia entre las naciones, en América Latina y en todo el mundo, deseoso de la paz, pueda ayudar a multiplicarse en iniciativas y políticas coordinadas, para resolver las numerosas crisis sociales y medioambientales que afectan a las poblaciones de todos los continentes, perjudicando especialmente a los más pobres”, dijo el Papa.

Y recordó que con ocasión del 25 aniversario del Tratado, el 28 de noviembre de 2009, se celebró en el Vaticano un acto conmemorativo con la presencia de las presidentas de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Chile, Michelle Bachelet, en la que el papa Benedicto XVI “puso de relieve cómo Chile y Argentina no son sólo dos naciones vecinas, sino mucho más”.

“Son dos pueblos hermanos con una vocación común de fraternidad, de respeto y amistad, que es fruto en gran parte de la tradición católica que está en la base de su historia y de su rico patrimonio cultural y espiritual”, dijo Francisco citando las palabras de su antecesor.

El papa subrayó: “He querido dar especial relieve a esta conmemoración, también con la presencia de los señores cardenales y del Cuerpo diplomático —que agradezco de corazón—, tanto para recordar dicho aniversario, como para lanzar al mundo, en este momento, un renovado llamamiento a la paz y al diálogo”.

En el lugar donde hace 40 años se firmó el acuerdo de paz con la presencia de san Juan Pablo II, el pontífice argentino explicó que “este modelo de una completa y definitiva solución de una controversia a través de medios pacíficos, amerita ser propuesto en la situación actual del mundo, en el que tantos conflictos perduran y se agravan, al no tener la voluntad efectiva de excluir de forma absoluta el uso de la fuerza o la amenaza para resolverlos”.

Francisco hizo referencia a los numerosos conflictos armados en curso, “que todavía no se consiguen extinguir, a pesar de constituir heridas dolorosas para los países en guerra y para toda la familia humana”.

“Ojalá que la comunidad internacional pueda hacer prevalecer la fuerza del derecho a través del diálogo, porque el diálogo debe ser el alma de la comunidad internacional”, añadió.

Y habló también de la “hipocresía” en algunos países que hablan de paz y venden armas y calificó de “derrota de la humanidad” guerras como las de Ucrania y la de Gaza.

Con información de agencias.

IG