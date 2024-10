El paro de transporte apunta contra el ajuste de Milei y se extiende a estatales, universitarios y piqueteros

El paro nacional de transportistas de este miércoles excede el reclamo sectorial que aglutina desde los camioneros a los pilotos de avión, pasando por los subtes, trenes y barcos. El ajuste de Javier Milei es el motivo de fondo de la huelga, que abrazará a un amplio abanico de demandas de diferentes actores: las dos CTA, los estatales, los universitarios, las organizaciones de la economía popular y los piqueteros.

El termómetro de la protesta será la calle. No habrá servicios de transporte público ni privado: en la zona metropolitana de Buenos Aires no funcionarán los trenes y subtes, en los aeropuertos de todo el país estarán restringidos los vuelos nacionales, en las rutas no circularán los camiones de carga, y estará frenado el funcionamiento de los puertos y barcos. La única excepción serán los colectivos de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), aunque el gremio que conduce Roberto Fernández lanzó su propia medida de fuerza para este jueves 31, a la espera de una reunión hoy en Casa Rosada para buscar destrabar su propio conflicto por los subsidios al boleto.

El epicentro de la jornada de protesta será Plaza Constitución. Cerca del mediodía allí habrá un acto de los estatales junto con las agrupaciones sociales, tanto peronistas como de izquierda. Más temprano los piqueteros concentrarán en el Obelisco y se esperan ollas populares y cortes en unos 500 puntos del país.

Las manifestaciones pondrán en juego los alcances del protocolo antipiquete de la ministra Patricia Bullrich, que hasta ahora reprimió varias marchas piqueteras pero se contuvo en los reclamos callejeros de la CGT. Este martes hubo incidentes con la policía cuando ATE quiso marchar hacia la sede del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

“Defender la soberanía del país, representada en las rutas nacionales, los trenes, mares, ríos y cielos”, es la consigna síntesis de la Mesa del Transporte, el espacio que encabezan los camioneros Pablo Moyano y Omar Pérez, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Industria Naval), Pablo Biró (Pilotos) y Raúl Durdos (Obreros marítimos). A ellos se plegaron en los últimos días los metrodelegados Pianelli y Néstor Segovia (Metrodelegados), Marcelo Pariente (motoqueros), Jorge García (peones de taxis), Graciela Aleñá (viales) y Roberto Coria (guincheros).

Este martes las dos ramas de la CTA adhirieron formalmente a la huelga. “Las trabajadoras y los trabajadores de la Argentina nos manifestamos en unidad para rechazar el ajuste del gobierno de Milei que, lejos de afectar a la casta, castiga a las mayorías populares con tarifazos, pérdida de poder adquisitivo, despidos, ataque generalizado a los derechos consagrados en nuestra Constitución y una brutal recesión económica que ya está generando destrucción del empleo y cierre de pequeñas y mediana empresas”, denunciaron las centrales obreras de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, que están en vías de reunificación.

En medio del conflicto por los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, además del presupuesto para el funcionamiento de las casas de altos estudios, los gremios universitarios y las agrupaciones estudiantiles también serán parte de la huelga. Depende el lugar del país y el acceso a medios de transporte, habrá clases públicas, cortes, semaforazos y performances callejeras. La convocatoria principal de los sindicatos como Conadu Histórica y Conadu también es hacia Constitución.

En cuanto a las organizaciones sociales, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocó a “una jornada nacional de lucha contra el hambre para visibilizar la situación crítica que viven millones de familias trabajadoras”. El acto en Plaza Constitución está agendado para las 11, pero a la vez se desarrollarán 500 cortes con asambleas y ollas populares.

Según supo elDiarioAR, el esquema de protestas se concentrará en el conurbano. Habrá manifestaciones en el cruce Varela, entre Florencio Varela y Berazategui; en la rotonda de Lavallol, en Lomas de Zamora; en 197 y Panamericana, a la altura de Boulogne; en Ruta 3 y la vía, en La Matanza; frente a la sede de Mercado Libre en Villa Celina; Ruta 23 y Gaona, en Moreno; y Madariaga y de la Serna, en Gerli. Además habrá protestas en Quilmes, Avellaneda, San Martín, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Almirante Brown, Lanús, Presidente Perón, La Plata, Merlo, Luján, Marcos Paz y Hurlingham.

Para las 9 de este miércoles se espera una conferencia de prensa de todas las organizaciones sociales en el Obelisco. “El plan sistemático de amedrentamiento y criminalización que imponen Bullrich y Milei, no va a frenar la organización popular en defensa de los intereses de nuestra Nación y su gente”, apuntó Silvia Saravia desde Libres del Sur.

La protesta permitirá medir el alcance del descontento gremial y popular al Gobierno. “Paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar. Van a perjudicar a los que quieren trabajar. El Gobierno no pudo evitar el paro porque el pedido de conciliación lo tiene que hacer un privado”, dijo Manuel Adorni, en conferencia de prensa, desde la Casa Rosada. Si el Gobierno consigue desactivar el paro de la UTA, habrá conseguido una cucarda a su favor.

Esa jugada diferente de los colectiveros es una muestra, a su vez, de la distancia de Fernández con el perfil más duro de Pablo Moyano. El camionero ató el impacto de la huelga de transporte a su posible salida de la CGT, que no se plegó orgánicamente a la protesta. “Después del 30 de octubre se decidirá la situación del sector que representamos, si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero. No hay otra alternativa que un paro general”, reclamó.

MC/JJD