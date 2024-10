Petri dijo que el Gobierno va a encontrar y echar “al responsable malnacido” que llamó “Falklands” a las islas Malvinas

El ministro de Defensa, Luis Petri, se refirió al escándalo que se desató este miércoles y generó cortocircuitos entre su cartera, Defensa, y la cancillería que lidera Diana Mondino tras conocerse un comunicado oficial que el Gobierno publicó en su sitio oficial y que denominaba a las Islas Malvinas como “Falklands”.

“Estamos iniciando todas las investigaciones para caer contra el responsable y aplicarle las máximas sanciones”, dijo el funcionario, y fue más allá en la demostración de enojo tras la situación: “Queremos echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso, porque no refleja las posiciones que venimos sosteniendo. Reivindicamos a los héroes de Malvinas, los hacemos marchar en los desfiles, reivindicamos la soberanía de Malvinas”, aseguró durante una entrevista con Radio Mitre.

“La Coordinación de Veteranos de Malvinas pidió que se suba la nota y allí se habría manipulado la gacetilla original y se habría cambiado el texto e incorporado esta denominación impropia de Malvinas”, explicó el funcionario. Y agregó: “Hay una diferencia entre ambos textos. No sólo respecto de la denominación, sino también del contenido. Esto no puede ocurrir porque Defensa no participó de la reunión”, sentenció Petri.

Asimismo, el titular de Defensa confirmó que su cartera instruyó la realización de un sumario y advirtió al responsable que lo van a encontrar: “Se va a saber porque acá el que manipuló los datos dejó las huellas pegadas porque el sistema registra quien ingresó y quien tuvo acceso a la modificación de la nota”, concluyó.

Qué pasó

El gobierno de Javier Milei, al que la oposición e inclusive la vicepresidenta, Victoria Villarruel, le atribuye una política exterior de corte rendicionista y servil respecto de Reino Unido en el marco del histórico reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas, difundió este miércoles un comunicado sobre una actividad oficial de la canciller, Diana Mondino, en el que aluden a las islas como “Falklands”, que es la denominación británica.

El yerro fue difundido en redes sociales y la página web donde figuraba el comunicado oficial fue borrada. El comunicado en cuestión informaba sobre una reunión de Mondino, ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gilles Carbonnier, y fue difundido por la oficina de Coordinación de Veteranos de la Guerra de Malvinas, dependiente del Ministerio de Defensa. Según pudo saber elDiarioAR, en Cancillería aseguran que fue la cartera que conduce Luis Petri la que copió el texto, que estaba escrito correctamente, y por alguna razón lo modificó.

“La ministra argentina de Relaciones Exteriores Diana Mondino recibió este miércoles 16 de octubre a Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982″, anunciaron desde el portal del Gobierno.

El comunicado fue emitido tras un encuentro entre Mondino y Carbonier, con el propósito de reactivar las negociaciones necesarias para concluir la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario. Este plan está enfocado en avanzar en la identificación de los soldados argentinos que perdieron la vida en las Islas Malvinas. “La conclusión del Proyecto Humanitario es crucial para brindar apoyo a las familias. La Cruz Roja, con su neutralidad, imparcialidad e independencia, está altamente capacitada y dispuesta a colaborar para que Argentina logre cerrar este capítulo”, afirmó la ministra Mondino tras la reunión.

Desde Cancillería destacaron: “Además de subrayar los avances significativos logrados con las primeras dos fases del Plan Proyecto Humanitario, este encuentro ofreció una oportunidad única para reafirmar el compromiso argentino de contar con la valiosa mediación del CICR en la siguiente etapa”.

Durante su participación en la asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, Diana Mondino también se reunió con su homólogo británico, David Lammy, donde acordaron “retomar” las conversaciones para finalizar la tercera fase del proyecto en colaboración con la Cruz Roja Internacional. Asimismo, se planteó la “organización de un viaje para familiares de los caídos a las Islas antes de que finalice 2024, con el fin de que puedan visitar las tumbas de los soldados allí enterrados”, según informó en su momento Cancillería.

Pero fue la vicepresidenta Victoria Villarruel la encargada de señalar que el acuerdo firmado por Mondino “es contrario a los intereses de nuestra Nación” ya que se plantea “cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio”. “¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”, expresó a prinicpio de mes la titular del Senado.

Tras la polémica por el término “Falklands”, la canciller Mondino publicó una desmentida en su cuenta de Twitter (X): “Es absolutamente falso que desde Cancillería haya salido un comunicado donde llamamos a nuestras Islas Malvinas por otro nombre”, dijo.

Con información de agencias.

IG