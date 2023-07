El presidente y funcionarios de UP pidieron por una “patria libre” en el Día de la Independencia

El presidente Alberto Fernández así como ministros, gobernadores y senadores abogaron por una “patria libre, soberana e igualitaria” en el 207 aniversario de la Independencia y celebraron que la inauguración de esta tarde del Gasoducto Néstor Kirchner permitirá cambiar la “matriz energética y productiva” de la Argentina.

Lecciones de un gasoducto: espejitos de colores de los profetas del negocio privado y efectos del loteo de un Gobierno

Más

“Sin independencia, no existe ninguna patria libre, soberana e igualitaria”, exhortó el mandatario en su cuenta de Twitter y recordó que a las 15 se inaugurará en la localidad bonaerense de Salliqueló el Gasoducto Néstor Kirchner.

El Presidente instó a seguir “escribiendo el futuro de Argentina” y consideró que la nueva instalación permitirá “cambiar para siempre nuestra matriz energética y productiva”.

Sin independencia, no existe ninguna patria libre, soberana e igualitaria.



A las 15 h celebraremos el #DíaDeLaIndependencia 🇦🇷 escribiendo el futuro de la Argentina: vamos a cambiar para siempre nuestra matriz energética y productiva.#GasoductoNéstorKirchner pic.twitter.com/0k4D40UaV1 — Alberto Fernández (@alferdez) July 9, 2023

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, publicó esta medianoche un video donde instó a “defender nuestra soberanía” para “defender la patria” y llamó a seguir “haciendo cosas inimaginables”, al compartir también un video con imágenes de trabajadores que realizaron la instalación del gasoducto.

Defender la patria es defender nuestra soberanía.



Sigamos haciendo cosas inimaginables.



🇦🇷 ¡Feliz #DíadelaIndependencia!#CreoEnArgentina pic.twitter.com/Ytmsi63Sai — Sergio Massa (@SergioMassa) July 9, 2023

El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, celebró los “207 años de la declaración de nuestra independencia” y compartió una imagen de un satélite con una leyenda que señalaba: “Nuestra independencia es el cimiento para alcanzar autonomía, soberanía y desarrollo en Ciencia y Tecnología”.

“En el Día de la Independencia y todos los días trabajemos para construir una Patria más justa, libre y soberana”, remarcó el titular del Ministerio de Defensa, Jorge Taiana.

Taiana señaló que “independencia, autonomía y desarrollo nacional son las claves para el bienestar del Pueblo y la grandeza de la Nación”.

“Celebramos con enorme orgullo el 207 Aniversario de la Declaración de la Independencia, realizada en 1816 por el Congreso de Tucumán en nuestra entrañable Casa Histórica”, manifestó el gobernador tucumano Juan Manzur que ayer estuvo presente en la “Gala de la Independencia” para dar comienzo a los festejos por el 9 de Julio en esa provincia.

Manzur instó a seguir “defendiendo los valores que impulsaron la construcción de un país más justo y soberano”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó en redes sociales: “Este 9 de Julio nos encuentra en una etapa muy especial de nuestra Argentina, en un año clave para los destinos de la patria”.

“Estamos convencidos de que la única manera de seguir fortaleciendo nuestra independencia es garantizando los derechos de todos y todas, transformando la realidad de nuestra provincia y de nuestro pueblo”, manifestó y cerró: “Hoy más que nunca trabajemos unidos por más soberanía, más libertad y justicia social”.

Este 9 de Julio nos encuentra en una etapa muy especial de nuestra Argentina, en un año clave para los destinos de la patria.



Estamos convencidos de que la única manera de seguir fortaleciendo nuestra independencia es garantizando los derechos de todos y todas, transformando la… pic.twitter.com/frskqsvY8S — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 9, 2023

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por su parte, recordó el día en que la “nación alcanzó su independencia, marcando el inicio de una nueva era de soberanía y autodeterminación” y convocó a los argentinos a seguir “honrando el legado de un país libre y próspero que nos inspira a seguir construyendo un futuro mejor”.

En tanto, la senadora nacional de UP y precandidata a su reelección Juliana Di Tullio instó a celebrar “la valentía y la determinación en nuestra lucha por la libertad”, al recordar los 207 años de la Independencia.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó en redes: “Con los valores, coraje y fuerza de lucha con el que nuestros próceres lograron la independencia tenemos que seguir militando y trabajando por una patria más justa, federal e inclusiva. Hoy, desde Salliquelo daremos un nuevo paso y el GPNK quedará operativo”.

Por su parte, el jefe municipal de Avellaneda Jorge Ferraresi manifestó: “Seamos libres, lo demás no importa nada. El 9 de julio de 1816 decidimos forjar nuestro destino con un proyecto emancipatorio y patriota”.

“Feliz Día de la Independencia a todos los argentinos y argentinas”, deseó el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y llamó a seguir “defendiendo nuestra libertad política, económica y soberana”.

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, afirmó que “la Argentina puede convertirse en un gran productor de energía para un mundo en crisis y necesitado del recurso” a partir del nuevo Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, y consideró “indispensable rediscutir el acuerdo con el FMI”.

En una columna de opinión publicada en el portal Infobae, el legislador sostuvo que “Vaca Muerta no debe pensarse sólo en términos de exportación, debemos pensarla como la posibilidad de consolidación del desarrollo y la recuperación de la soberanía”.

“Estamos hablando de un gas más barato para nuestra industria y para los argentinos y las argentinas a lo largo y ancho del país”, resaltó.

Kirchner advirtió además que “es necesario que tengamos un rumbo certero, y poner todos nuestros esfuerzos y el trabajo en ello”.

“Debemos consolidar un Estado que planifique de manera estratégica la infraestructura logística y social para el desarrollo y la soberanía. Nada de esto será posible sin independencia económica”, remarcó.

En ese marco, el titular del PJ bonaerense manifestó que “es indispensable rediscutir el acuerdo con el FMI; tan necesario como reconocer que lo que hizo el macrismo fue criminal y no puede volver a pasar. Es necesario construir una Patria que nos contenga a todas y todos que brinde posibilidades, que genere oportunidades para nuestros compatriotas”.

Además, subrayó que “el gasoducto que hoy inauguramos se hace con el 25 por ciento del aporte solidario que sancionó el Congreso de la Nación, pero no hubiera sido posible sin las mayorías parlamentarias y sin el puntapié inicial que dio la por entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

Kirchner señaló también que “pensar un país, tomar decisiones en función del futuro de tu pueblo -no sólo de la coyuntura a la que cualquier gobierno se ve sometido a diario-, sino las profundamente estratégicas que permiten que cuando se desaten huracanes externos a nuestro país contemos con más herramientas para mitigar cualquier tipo de crisis es una cualidad indispensable para quienes solicitan el voto popular”.

El dirigente apeló a la historia y dijo que “Loma La Lata era en su momento el gran reservorio de gas que iba a ser puesto en función de todos los argentinos y argentinas, del desarrollo de nuestras empresas ¿cómo terminó la historia? Gas barato para Chile para parte del milagro de un modelo chileno, gas barato para Uruguay y Brasil... Gas caro para los argentinos y argentinas y un aparato productivo destruido durante los años 90. Esa fue la realidad y esta es siempre la discusión”.

En esa línea, sostuvo que “para que no se repita lo que sucedió con Loma La Lata debemos continuar debatiendo no solo el acuerdo con el FMI, sino también el transporte de energía, la etapa II del GPNK, las obras complementarias, la forma en la que desarrollamos infraestructura estratégica que permita abaratar el gas que va a llegar a las familias argentinas”.

“Nuestra prioridad deben ser los argentinos y argentinas; y luego pensar en los dólares que genera exportarlo”, aseveró.

En otro tramo de la columna, dijo que “es indispensable que quienes tenemos responsabilidades institucionales, quienes aspiramos a conducir la vida de nuestros compatriotas, a representarlos, no nos cerremos en discusiones estériles”.

“Quienes nos sometemos a la voluntad de nuestro pueblo debemos poner en valor el sacrificio de millones de argentinos y argentinas que diariamente intentan construir un futuro mejor para ellos y sus seres queridos. Las elecciones no pueden ser más una ruleta rusa, donde si gana uno vamos para un lado y si gana el otro vamos para el otro. No se tolera más. No lo tolera la sociedad, ni nuestra historia”, asdvirtió.

Finalmente, el legislador afirmó que “cuando se tiene el privilegio de presidir nuestro país, se debe impulsar la planificación estratégica a mediano y a largo plazo. Y en este sentido, desde el Congreso, debemos dar debates profundos”.

“El Aporte Solidario y Extraordinario fue eso, no fue una pelea 'entre ricos y pobres'. Hay que despersonalizar la discusión, abandonar la competencia de agravios, y poner las ideas sobre la mesa, los programas por sobre las individualidades. Debemos seguir trabajando todos los días para construir un futuro con soberanía energética, sabiendo que no existe la posibilidad de independencia si no hay desarrollo económico”, destacó.

CRM con información de la agencia Télam