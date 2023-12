La provincia de Buenos Aires descartó aplicar el protocolo antipiquetes: “Criminaliza la protesta”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, descartó hoy la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo, no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminaliza la protesta”, aseguró el funcionario del gabinete de Axel Kicillof.

Si bien reconoció la necesidad de movilizarse bajo cierto orden ─como ya había advertido en 2014, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al plantear una ley de convivencia urbana─, Bianco rechazó las medidas de la gestión de Javier Milei. “Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal, son cosas que habrá que analizar”, sostuvo.

Y agregó: “Ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, después hay muchas cuestiones para discutir, pero cuando me refiero al cierto orden es que el miércoles no se produzcan desmanes”.

Mañana, organizaciones sociales se movilizarán en el centro porteño para protestar contra las medidas de ajuste económico anunciadas por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. La semana pasada, en conferencia de prensa, desde el Polo Obrero calificaron al programa de estabilización ─que incluye quita de subsidios, “tarifazos” y la reducción de las dependencias estatales─ como un “plan de guerra contra el pueblo”. “Cuando hay semejante agresión, es inevitable la protesta social”, sostuvo el legislador porteño Gabriel Solano.

De igual modo, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, también rechazó las medidas económicas y el protocolo anunciado por Bullrich por considerar antidemocrático. “Vemos como el plan económico de Milei y Caputo se va asemejando a aquel de Krieger Vasena. Recordamos una de las claves por la cual pudieron avanzar en su momento con esa implementación: estuvo sustentado por un gobierno y una dictadura militar como la de Onganía. Así que no me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática”, había denunciado el dirigente social y exfuncionario de Alberto Fernández cuando se conocieron las nuevas medidas de Seguridad.

ACM con información de agencias.