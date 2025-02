Desde Quirós hasta Kreplak, las críticas de los funcionarios de salud a la decisión de salir de la OMS

Después de que el Gobierno nacional anunció la inminente salida de la Argentina de la OMS, tanto el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, como el de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, criticaron la decisión, que fue ampliamente rechazada por funcionarios y dirigentes de todo el arco político.

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, señaló en radio El Observador: “Las políticas de coordinación sanitaria son indispensables en los períodos pandémicos que estamos viviendo”. Añadió que “es muy importante tener una institución de coordinación”. “No es una cuestión de estar en esta o en otra, sino que es necesaria la coordinación y todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante”, dijo.

🏥 @FernanQuirosBA, Ministro de Salud de CABA, sobre la posible salida de Argentina de la OMS: "Es muy importante tener una institución de coordinación (...) más allá de que estén en esta organización o en otra".



📻 Con @LuisGasulla | #LaMañanadeElObservador https://t.co/h8s1wmdhDD pic.twitter.com/b4SSlm3g7j — El Observador 107.9 (@Observador1079) February 5, 2025

Kreplak, en tanto, sostuvo: “Sin colaboración internacional y sin institución rectora se vuelve cada vez más complejo tener mejor salud en nuestro país. A los múltiples ajustes que realizó el gobierno nacional para con nuestro sistema de salud se suma la arbitraria decisión de retirar a Argentina de la OMS”.

Y luego enumeró lo que esto significa: “No tendríamos colaboración internacional para capacitaciones, información, estudios científicos y análisis de impactos epidemiológicos en las próximas epidemias y pandemias. Nos quedaríamos sin acceso a información y el apoyo financiero para estrategias de prevención y acción para las estrategias de inmunizaciones, enfermedades materno infantiles, crónicas no transmisibles, tuberculosis, VIH, ETS, dengue, entre muchas otras, reduciendo la capacidad de respuesta y monitoreo”.

Sin colaboración internacional y sin institución rectora se vuelve cada vez más complejo tener mejor salud en nuestro país. A los múltiples ajustes que realizó el gobierno nacional para con nuestro sistema de salud se suma la arbitraria decisión de retirar a Argentina de la OMS.… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 5, 2025

Continuó: “Se perdería el estatus de Centros Colaboradores en laboratorios prestigiosos como el INCUCAI, Malbran y la ANLIS. Esta situación traería la consecuencia de quedar fuera de las redes internacionales que mejoran nuestras prácticas. Además preocupa el financiamiento que recibe la OPS a través de la OMS, con el que entre otras cosas se realiza el fondo solidario de medicamentos, vacunas, insumos y tecnologías. Queda la duda si se verá afectado perdiendo la posibilidad de adquirir todo esto a menor costo”.

“Es una decisión que retrasa el lugar de la salud argentina en el mundo. Nos deja solos y desamparados para mejorar las estrategias sanitarias y transitar futuras complicaciones. Es una medida que al menos debería haber sido discutida en COFESA, con todos los ministros y ministras. Esto nos impacta de manera directa”, afirmó.

El exministro de Salud del kirchnerismo Daniel Gollán, actual diputado de Unión por la Patria, a su vez, sostuvo: “Milei retira a la Argentina de la OMS con fundamentos falaces y mentirosos. Quedaremos más vulnerables ante eventos nuevos que afecten la salud a escala mundial o regional. Otro nuevo desatino que impactará en la vida de los argentinos”.

Milei retira a la Argentina de la OMS con fundamentos falaces y mentirosos. Quedaremos más vulnerables ante eventos nuevos que afecten la salud a escala mundial o regional. Otro nuevo desatino que impactará en la vida de los argentinos. — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) February 5, 2025

Fue además uno de los tantos que retuitearon las cifras de la pandemia que difundió el científico Ernesto Resnik: “2 brutales mentiras del vocero @madorni para justificar la estúpida y servil decisión de abandonar la OMS: 1) la OMS no recomendó NUNCA cuarentenas. 2) la Argentina no fue NI CERCA de los países con cuarentena más larga”.

2 brutales mentiras del vocero @madorni para justificar la estúpida y servil decisión de abandonar la OMS:



1) la OMS no recomendó NUNCA cuarentenas.

2) la Argentina no fue NI CERCA de los países con cuarentena más larga. pic.twitter.com/P9aCzA2YJh — Ernesto Resnik (@ernestorr) February 5, 2025

“Decisión equivocada de Milei de retirarse de la OMS. Argentina recibe mucho más de OMS de lo que le da. Las malas decisiones en temas de salud se pagan con vidas”, alertó el diputado nacional y titular de la Comisión de Salud en dicha Cámara, Pablo Yedlin, también de Unión por la Patria (UP).

Decisión equivocada de @JMilei de retirarse de la OMS.

Argentina recibe mucho más de OMS de lo que le da.

Las malas decisiones en temas de salud se pagan con vidas.#HabraConsecuencias https://t.co/ADgvxJnkJd — Pablo Yedlin (@pyedlin) February 5, 2025

“Milei saca a Argentina de la OMS y la salud a todos. El precio que vamos a pagar es el desmoronamiento del sistema de salud: menos medicamentos y vacunas, menos recursos para organismos y aislamiento mundial. ¿Qué podíamos esperar de alguien que quería vender órganos?”, escribió la diputada Mónica Macha (UP).

Milei saca a Argentina de la OMS y la salud a todxs



El precio que vamos a pagar es el desmoronamiento del sistema de salud: menos medicamentos y vacunas, menos recursos para organismos y aislamiento mundial.



¿Qué podíamos esperar de alguien que quería vender órganos? — Mónica Macha (@MoniMacha) February 5, 2025

La diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer criticó: “En el espejo de Trump se reflejan la discriminación, el machismo, la persecución del que piensa distinto, el odio a la ciencia. Irse de la OMS es un error grave, con consecuencias sanitarias muy peligrosas. Parecen locos, pero en realidad es más grave: están profundamente equivocados. Seamos resistentes, aunque sea difícil, porque la historia demuestra que cuando nos unimos los que defendemos la libertad de verdad, estas pesadillas terminan”.

En el espejo de Trump se reflejan la discriminación, el machismo, la persecución del que piensa distinto, el odio a la ciencia. Irse de la OMS es un error grave, con consecuencias sanitarias muy peligrosas. Parecen locos, pero en realidad es más grave: están profundamente… pic.twitter.com/SdyxytDS7K — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) February 5, 2025

En el oficialismo, en tanto, celebraron la decisión. El ministro de Salud, Mario Lugones, declaró que “a pedido del presidente Milei iniciamos el proceso para que Argentina deje de formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, ni en nuestra salud”.

“Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante OPS. Es importante destacar que salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA”, sumó.

“El papel de la OMS durante la pandemia fue criminal. Burócratas que nos encerraron sin criterio, que se creen dioses y se meten en la vida de millones con un desconocimiento absoluto sobre la realidad del ciudadano común. ¡Bravo Milei! Con los argentinos no se meten más. LLA”, ponderó la diputada nacional Carolina Píparo.

El papel de la OMS durante la pandemia fue criminal.

Burócratas que nos encerraron sin criterio, que se creen dioses y se meten en la vida de millones con un desconocimiento absoluto sobre la realidad del ciudadano común.

Bravo Milei! Con los argentinos no se meten más.

LLA🇦🇷 pic.twitter.com/C4Sm3smZ6e — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) February 5, 2025

Su par de bancada el entrerriano Benedit Beltrán destacó: “Dimos esta batalla desde el primer día y hoy es una realidad: Argentina rompe con la OMS. Dijimos NO al tratado pandémico, NO a las enmiendas al reglamento sanitario internacional; NO al sometimiento y NO a los burócratas que quisieron gobernar nuestra salud. La ‘Soberanía Sanitaria’ no se negocia. ¡Un día histórico para la libertad!”.