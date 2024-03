El ex ministro de Economía y ex candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, reaparecerá este sábado en la ciudad bonaerense de Roque Pérez, donde encabezará un encuentro del Frente Renovador (FR) de la provincia de Buenos Aires, donde fijará posición sobre las políticas del Gobierno de Javier Milei y responderá a las críticas del jefe de Estado por la “herencia” recibida.

La reaparición de Massa tendrá lugar después del discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa, donde lo calificó como “jinete del fracaso” junto a otros dirigentes como Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano y mencionó a Cristina Fernández de Kirchner como la “responsable de uno de los peores gobiernos de la historia”.

El encuentro del Frente Renovador estaba, en principio, pautado para el pasado sábado pero finalmente fue confirmado para este mediodía, en un contexto alterado por la relación entre los legisladores massistas y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por la situación de la obra social provincial IOMA.

En el encuentro está previsto que Massa realice “un fuerte mensaje en defensa de la clase media”, según adelantaron desde su entorno.

En la ciudad del interior bonaerense, que tiene como intendente al massista Maximiliano Sciaini, participarán también del encuentro diputados nacionales, provinciales y 20 intendentes del Frente Renovador de ese distrito.

La reunión tendrá lugar tras la reaparición de Fernández de Kirchner con la publicación de un documento de 33 hojas cuestionando la gestión del Gobierno nacional y la llegada la semana pasada al país del ex presidente y actual titular del PJ nacional, Alberto Fernández, procedente de España.

A pesar de esta semana de demora, Massa retomará su actividad pública mientras está terminando su libro y ultima detalles para “poner en funcionamiento la fundación Encuentro” en las primeras semanas de marzo.

Sobre la relación con Kicillof, allegados a Massa señalaron que “no existe ninguna tensión y que el diálogo es constante” con el gobernador bonaerense.

Desde la asunción de Milei, Massa adoptó la postura de no hacer declaraciones públicas y hasta marcó sus diferencias con el paro de la CGT del 24 de enero pasado, pero sí realizó reuniones privadas reducidas o personales con referentes del FR en la Cámara de Diputados y otros dirigentes.

La última aparición pública de Massa fue en los primeros días de enero en la sede del Sindicato del Seguro, cuando mantuvo una reunión con la cúpula de la CGT en la previa de la primera medida de fuerza al Gobierno nacional.

MB con información de agencia de noticias Télam